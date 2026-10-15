Lộ diện các nhà đầu tư tham gia vào thương vụ phát hành riêng lẻ EVF

Theo phương án công bố, EVF dự kiến phát hành tối đa 85 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán được xác định là 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng. Giá chào bán riêng lẻ cao hơn khoảng gần 20% so với giá cổ phiếu EVF đang giao dịch trên thị trường. Nếu thương vụ hoàn tất, vốn điều lệ EVF dự kiến tăng lên khoảng 8.455,7 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu EVF gồm: Japan Vietnam Capital Fund I, L.P.; Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P.; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM); và CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital. Trong đó, hai quỹ đầu tư có sự tham gia của các định chế Nhật Bản, một công ty quản lý quỹ hàng đầu trong nước và một tập đoàn đầu tư chuyên về M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp. Điểm chung của các nhà đầu tư tổ chức này là đều hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý vốn, nhưng mỗi bên có một nền tảng chuyên môn riêng.

Dự kiến 4 nhà đầu tư dạn dày trên thị trường tài chính sẽ tham gia thương vụ này của EVF.

SSIAM và hai quỹ đầu tư Nhật Bản

SSIAM, công ty quản lý quỹ thuộc SSI, dự kiến mua 18.271.400 cổ phiếu EVF, tương ứng khoảng 2,16% vốn sau phát hành. Thành lập năm 2007, SSIAM hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ, quản lý danh mục, phát triển sản phẩm đầu tư và nhiều chương trình hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài.

Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. dự kiến mua 22.148.100 cổ phiếu EVF, tương ứng 2,62%. Đây là quỹ có quy mô 90 triệu USD với mục tiêu tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp đã niêm yết hoặc chuẩn bị niêm yết tại Việt Nam.

Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. dự kiến mua 4.580.500 cổ phiếu EVF, tương ứng 0,54%. Đây là quỹ thứ tư trong chuỗi hợp tác đầu tư giữa SSIAM và Daiwa Corporate Investment, thành viên Tập đoàn Daiwa Securities của Nhật Bản, với quy mô vốn 30,5 triệu USD.

Như vậy, trong danh sách nhà đầu tư EVF có hai quỹ nước ngoài gắn trực tiếp với Nhật Bản, cùng với SSIAM – đối tác quản lý quỹ tại Việt Nam. Mối liên kết này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của các nền tảng hợp tác Việt – Nhật trong hoạt động thị trường chứng khoán.

Leadvisors Capital: Từ đầu tư trực tiếp đến tái cấu trúc doanh nghiệp

Một cái tên khác trong danh sách nhà đầu tư dự kiến là CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital, với số lượng dự kiến mua 40.000.000 cổ phiếu EVF, tương đương 540 tỷ đồng theo mức giá chào bán 13.500 đồng và khoảng 4,73% vốn sau phát hành.

Khác với mô hình công ty quản lý quỹ hay quỹ đầu tư tăng trưởng, Leadvisors hình thành từ năm 2008, phát triển các mảng đầu tư, M&A, tư vấn huy động vốn, quản lý tài sản và tái cấu trúc. Điểm đáng chú ý của mô hình này là không chỉ tham gia giao dịch mua bán vốn, mà còn có thể trực tiếp quản lý phát triển hoạt động kinh doanh và tìm kiếm giá trị từ quá trình cải tổ doanh nghiệp sau đầu tư.

Danh mục hoạt động được Leadvisors giới thiệu trải từ bất động sản văn phòng, khách sạn, nghỉ dưỡng đến hàng tiêu dùng. Phạm vi đó cho thấy kinh nghiệm của Leadvisors gắn với tài sản và hoạt động vận hành thực tế, với thương vụ gần nhất là đầu tư vào 130 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP One Capital Hospitality, đơn vị sở hữu những thương hiệu quen thuộc như Kem Tràng Tiền và Givral, bên cạnh mảng bất động sản thương mại vốn là lợi thế mạnh của Leadvisors.

Quan hệ với các đối tác Nhật Bản cũng là một nét trong quá trình phát triển của Leadvisors. Ngoài hợp tác chuyên môn, các nhà đầu tư Nhật từng tham gia góp vốn cùng những doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Leadvisors, làm dày thêm bộ kỹ năng cũng như mở rộng mạng lưới kết nối của Leadvisors.

Trong bối cảnh EVF đang tăng vốn, kinh nghiệm của Leadvisors trong đầu tư, M&A, định giá và tái cấu trúc tài sản, cùng mạng lưới đối tác quốc tế, có thể bổ sung những thế mạnh phù hợp cho định hướng phát triển của EVF.

Các nhà đầu tư với các thế mạnh khác nhau

Nhìn tổng thể, danh sách nhà đầu tư dự kiến của EVF quy tụ những kinh nghiệm khác nhau: SSIAM với quản lý tài sản và am hiểu thị trường nội địa; hai quỹ Nhật bản với khả năng kết nối dòng vốn và mở ra cánh cửa giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quản trị quốc tế; Leadvisors với đầu tư, M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ở mức giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 20% thị giá tham chiếu, sự xuất hiện của bốn tổ chức này mang đến một góc nhìn đáng chú ý trong đợt tăng vốn của EVF. Bên cạnh nguồn vốn bổ sung, kinh nghiệm và năng lực của các nhà đầu tư mới được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ EVF nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy chiến lược phát triển dài hạn.