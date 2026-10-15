Karofi tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược cùng Điện Máy Xanh

‏Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa 2 thương hiệu mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi bên trên cùng một mục tiêu: mang đến cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm các sản phẩm máy lọc nước chất lượng, phù hợp nhu cầu với mức giá hợp lý cùng chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm. ‏

‏Phát huy thế mạnh, kết nối sản phẩm với nhu cầu thị trường‏

‏Karofi khẳng định vị thế là chuyên gia về giải pháp nước, với năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và không ngừng đổi mới nhằm kiến tạo những giải pháp nước ưu việt cho người tiêu dùng. Đồng hành cùng Karofi, Điện Máy Xanh phát huy thế mạnh về mạng lưới bán lẻ rộng khắp. Sự hợp tác này tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của Karofi với lợi thế phân phối và am hiểu người tiêu dùng của Điện Máy Xanh, đưa những giải pháp nước tiên tiến đến gần hơn với mọi gia đình Việt.‏ ‏ ‏

‏Chia sẻ về định hướng phát triển Karofi Platinum, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc Karofi, cho biết: "Karofi Platinum là dòng sản phẩm hội tụ giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và trải nghiệm tiện ích. Bên cạnh việc phát triển các công nghệ nền tảng như AioTec, Autovalve, One Touch, điện phân Alkaline Direk và ‏Hydro-ion‏‏, Karofi sẽ tiếp tục ứng dụng những công nghệ mới, đón đầu xu hướng và kiến tạo chuẩn mực trải nghiệm nước cho người tiêu dùng hiện đại."‏ ‏ ‏

‏Karofi Platinum Series thể hiện định hướng kết hợp công nghệ, thiết kế và tiện ích‏

‏Dòng sản phẩm Karofi Platinum được giới thiệu và trải nghiệm tại sự kiện‏

‏Tại sự kiện, Karofi Platinum là một trong những dòng sản phẩm thể hiện rõ định hướng kết hợp công nghệ với thiết kế và tiện ích sử dụng của Karofi. ‏

‏Sản phẩm sở hữu thiết kế tủ lọc nước đa năng tích hợp khay chứa đồ, hệ lõi lọc được bố trí gọn gàng cùng tay nắm mạ crom sáng bóng, góp phần tạo nên diện mạo chỉn chu cho thiết bị trong không gian sống. Bên cạnh thiết kế, các công nghệ như Autovalve, One Touch và AioTec góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.‏

‏Hiện Karofi Platinum đang được phân phối tại hệ thống Điện Máy Xanh, tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm.‏

‏Tiếp nối nền tảng hợp tác, hướng đến giá trị lâu dài cho người dùng‏

‏Quan hệ hợp tác giữa hai bên đã ghi nhận kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh. Theo đại diện Điện Máy Xanh, Karofi và Điện Máy Xanh đã có gần 1 thập kỷ hợp tác cùng nhau. Đặc biệt trong nhiều năm liền gần đây, ‏Karofi‏ ‏liên tục giữ vị trí ‏top‏ ‏đầu‏ ‏về sản lượng bán ra trong ngành máy lọc nước tại hệ thống siêu thị này.‏

‏Nhiều sản phẩm máy lọc nước mới của Karofi lần đầu tiên được xuất hiện‏

‏Trong dài hạn, hiệu quả của mối quan hệ đồng hành sẽ được thể hiện qua khả năng chuyển hóa công nghệ và sự am hiểu thị trường thành những giá trị thiết thực cho các gia đình Việt, từ chất lượng sản phẩm đến sự thuận tiện trong quá trình lựa chọn và sử dụng ‏máy lọc nước‏ ‏.‏