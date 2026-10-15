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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở trường học đặc biệt chưa từng có ở Việt Nam, tuyển học sinh từ lớp 1

| | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở trường học đặc biệt chưa từng có ở Việt Nam, tuyển học sinh từ lớp 1

Ngôi trường mới thuộc hệ sinh thái Vingroup sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh theo định hướng giáo dục Mỹ, kết hợp AI, công nghệ và các dự án thực tế.

Ngày 15/10, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Trường Quốc tế VERTA, mô hình giáo dục phổ thông liên cấp được thiết kế dành cho thế hệ trưởng thành trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Trường đặt tại số 148 Giảng Võ, Hà Nội, có quy mô tối đa 800–1.000 học sinh. Khóa đầu tiên dự kiến khai giảng vào tháng 8/2027, với khoảng 400 học sinh từ lớp 1 đến lớp 11. Hoạt động tuyển sinh đã bắt đầu từ tháng 10/2026.

Điểm khác biệt của VERTA là đưa AI, công nghệ và phương pháp giải quyết vấn đề thực tế vào chương trình giáo dục phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào việc tiếp thu kiến thức truyền thống.

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo định hướng giáo dục Hoa Kỳ. Bên cạnh các môn Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Khoa học xã hội và Nghệ thuật, học sinh ở các cấp học cao hơn có thể tiếp cận AI, điện toán nâng cao, kỹ thuật, khoa học y sinh, khởi nghiệp và các môn Advanced Placement (AP) của Mỹ.

Trường áp dụng triết lý Learn – Make – Matter, hướng học sinh từ học kiến thức đến thiết kế, thử nghiệm sản phẩm và giải quyết các vấn đề thực tế.

Đáng chú ý, VERTA dự kiến tận dụng hệ sinh thái Vingroup trong các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, y tế, nghiên cứu và giao thông xanh để kết nối hoạt động học tập với môi trường thực tiễn.

Bà Phan Hà Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty VS – đơn vị phát triển hệ thống giáo dục VERTA, cho biết mục tiêu của trường là giúp học sinh sử dụng AI và công nghệ để mở rộng năng lực tư duy, đồng thời hình thành khả năng tự học, đưa ra phán đoán và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Hiệu trưởng VERTA là Tiến sĩ Tarek Razik, người có hơn 35 năm kinh nghiệm giáo dục quốc tế, từng lãnh đạo Jakarta Intercultural School và International School of Beijing.

VERTA là thương hiệu giáo dục mới trong hệ sinh thái Vingroup, bên cạnh Vinschool, Brighton College Vietnam, Vin Nexus Center và VinUniversity. Việc thành lập trường tiếp tục mở rộng hoạt động giáo dục của tập đoàn sang mô hình phổ thông chú trọng AI, công nghệ và năng lực thực hành.

Anh Khôi

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