Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Elon Musk chia sẻ 6 điểm lắp đặt Internet Starlink tại Cát Bà

| | Doanh nghiệp

Tỷ phú Elon Musk chia sẻ 6 điểm lắp đặt Internet Starlink tại Cát Bà

Tỷ phú Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin về việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại 6 điểm thuộc Quần đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) thu hút 1,6 triệu lượt xem.

Ngày 14/10, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Tập đoàn SpaceX, đã chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin về việc TP Hải Phòng triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ, kèm theo thông điệp “Starlink brings Internet access to remote places” - Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi.

Dòng trạng thái được người đứng đầu SpaceX chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội quốc tế ngay lập tức thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem. Hành động này của ông không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng (Việt Nam) năng động, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến; từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm thông tin liên lạc tại các địa bàn biển, đảo.

Dòng trạng thái của tỷ phú Elon Musk.

Trước đó, ngày 8/10 trong khuôn khổ Diễn đàn chuyển đổi số Hải Phòng năm 2026, Sở KH&CN phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam triển khai hoạt động hợp tác, tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đưa các công nghệ số tiên tiến vào giải quyết những bài toán thực tiễn, nhất là tại các địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, nơi hạ tầng viễn thông truyền thống còn gặp nhiều khó khăn.

Trong giai đoạn đầu, Sở KH&CN Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 10 thiết bị đầu cuối Starlink tại hai đặc khu, kèm theo 6 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Internet vệ tinh.

Tại đặc khu Cát Hải, các thiết bị được bố trí tại trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu. Đây là những vị trí có nhu cầu kết nối thông tin thiết thực, phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực ven biển, đảo.

Ngay sau đó, đặc khu Cát Hải cùng Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink. Quá trình nghiệm thu tập trung kiểm tra khả năng kết nối, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và tính ổn định của hệ thống, làm cơ sở tổ chức quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả ứng dụng trong thực tế.

Vịnh Lan Hạ, thuộc Quần đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Hải Phòng cho biết, việc triển khai Internet vệ tinh tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung phương thức kết nối, tăng cường tính dự phòng và khả năng duy trì thông tin liên lạc. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết bất lợi, thiên tai hoặc khi hạ tầng viễn thông truyền thống gặp sự cố.

Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ số; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Việc ứng dụng công nghệ viễn thông vệ tinh cũng góp phần đa dạng hóa hạ tầng kết nối số của thành phố, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa khu vực trung tâm với các địa bàn biển, đảo, bảo đảm người dân và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực đặc thù có thêm điều kiện tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ 3 ngày sau khi trở lại ghế CEO, bà Nguyễn Thị Như Loan có thêm 137 tỷ đồng, cổ phiếu trắng bên bán

Chỉ 3 ngày sau khi trở lại ghế CEO, bà Nguyễn Thị Như Loan có thêm 137 tỷ đồng, cổ phiếu trắng bên bán Nổi bật

Cổ phiếu GEE giảm hơn một nửa từ đỉnh, khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp

Cổ phiếu GEE giảm hơn một nửa từ đỉnh, khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp Nổi bật

Khách sạn 5 sao Pullman Saigon Centre đính chính thông tin sai sự thật về việc chuyển nhượng hoặc ngừng hoạt động

Khách sạn 5 sao Pullman Saigon Centre đính chính thông tin sai sự thật về việc chuyển nhượng hoặc ngừng hoạt động

19:36 , 15/10/2026
Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

19:30 , 15/10/2026
Từ nhận biết đến mua hàng: Thương hiệu trong kỷ nguyên đa điểm chạm

Từ nhận biết đến mua hàng: Thương hiệu trong kỷ nguyên đa điểm chạm

19:30 , 15/10/2026
Vinhomes – SGC ký hợp đồng gần 900.000 tỷ xây 5 tuyến metro ở Hà Nội: Huy động hơn 100 dây chuyền thi công hầm metro hiện đại nhất thế giới

Vinhomes – SGC ký hợp đồng gần 900.000 tỷ xây 5 tuyến metro ở Hà Nội: Huy động hơn 100 dây chuyền thi công hầm metro hiện đại nhất thế giới

18:35 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên