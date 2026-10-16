Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 dời lịch ngày cưới vì Messi

Đám cưới sắp tới giữa tiền vệ tuyển Argentina Rodrigo De Paul và nữ ca sĩ Tini Stoessel đang trở thành tâm điểm của truyền thông Nam Mỹ, không chỉ bởi mốc thời gian tổ chức bị thay đổi vì Lionel Messi, mà còn bởi những góc khuất rạn nứt gia đình vô cùng gay gắt từ phía cô dâu.

Những chi tiết bất ngờ này vừa được nhà báo Ángel de Brito tiết lộ trong chương trình giải trí LAM. Theo đó, hôn lễ của De Paul và Tini ban đầu được ấn định vào ngày 26/12. Tuy nhiên, kế hoạch này lập tức phải điều chỉnh khi siêu sao Lionel Messi không thể tham dự. Thời điểm đó, ngày 26/12 cũng là lúc em gái của Messi – cô María Sol Messi dự định lên xe hoa. Vì mối quan hệ thân thiết đặc biệt giữa hai người đồng đội ở tuyển quốc gia, cũng vì vậy De Paul và Tini quyết định đẩy lịch cưới lên sớm hơn một tuần, tức ngày 19/12.

De Paul và bạn gái quyết định dời lịch cưới vì Messi (Ảnh: IG)

Thế nhưng, một tình huống trớ trêu đã xảy ra ngay sau đó. Gia đình Messi gặp biến cố lớn trước sự ra đi của người cha, khiến María Sol quyết định hoãn đám cưới của mình sang năm sau. Dù lý do dời lịch ban đầu không còn, De Paul và Tini vẫn quyết định giữ nguyên mốc thời gian 19/12 để tổ chức một hôn lễ.

Tuy nhiên, đằng sau sự chuẩn bị cho ngày vui quy tụ dàn sao đình đám lại là câu chuyện sóng gió bên trong gia đình nữ ca sĩ Tini Stoessel. Nhà báo De Brito xác nhận cha mẹ của cô – ông Alejandro Stoessel và bà Mariana Muzlera cùng anh trai hoàn toàn không có tên trong danh sách khách mời. Ngay cả các anh chị em họ dù nhận được lời mời cũng quyết định từ chối tham dự để bày tỏ sự phản ứng.

Để né tránh sự chú ý của truyền thông cũng như giải tỏa áp lực, bố mẹ và anh trai của Tini đã lên kế hoạch rời Argentina sang Nhật Bản du lịch từ ngày 15/12 – vài ngày trước khi buổi lễ diễn ra.

Nguồn cơn của mâu thuẫn

Mối quan hệ rạn nứt sâu sắc giữa Tini Stoessel và gia đình xuất phát từ những xung đột kéo dài xung quanh quyền kiểm soát tài chính, định hướng sự nghiệp và sự can thiệp của Rodrigo De Paul. Là người đồng hành cùng Tini từ những ngày đầu bước vào showbiz, ông Alejandro Stoessel và bà Mariana Muzlera từng nắm toàn bộ hợp đồng cũng như nguồn thu nhập của con gái. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Tini muốn giành lại sự tự chủ và quyết định thuê đội ngũ quản lý tài chính độc lập. Đáng chú ý, người tư vấn tài chính mới cho Tini lại chính là quản lý của De Paul, người được cho là đã định hướng và tiếp thêm động lực giúp cô tách khỏi sự ảnh hưởng từ bố mẹ. Sự can thiệp của ngôi sao tuyển Argentina khiến cha mẹ Tini vô cùng bất bình, cho rằng anh chính là nguyên nhân chia rẽ tình cảm gia đình. Khi mâu thuẫn tiền bạc lẫn bất đồng quan điểm sống tích tụ tới đỉnh điểm, Tini đã đưa ra quyết định kiên quyết gạt tên gia đình khỏi ngày trọng đại, đẩy xung đột gia đình lên mức không thể hàn gắn.