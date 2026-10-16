Chuối bơm hơi là gì mà gây sốt ở Man City

Huyền thoại mang tính biểu tượng của Manchester City, Imre Varadi đang chứng kiến công việc kinh doanh bùng nổ dữ dội nhờ scandal tài chính của đội bóng cũ. Gần bốn thập kỷ sau khi vô tình khơi nguồn cho cơn sốt quả chuối bơm hơi trên khán đài, cựu tiền đạo 67 tuổi hiện kiếm đậm khi bán mặt hàng này với giá 10 bảng một quả (khoảng 320.000 VNĐ).

Mọi chuyện bắt đầu trở lại trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Liverpool tại Anfield cuối tuần qua — trận đấu đầu tiên của đội bóng kể từ khi bị kết tội vi phạm hơn 100 quy tắc tài chính của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2009–2019. Đứng trước nguy cơ bị trừ điểm nặng hoặc thậm chí trục xuất khỏi giải đấu hàng đầu, các cổ động viên Man City đã đồng loạt mang hàng trăm quả chuối bơm hơi tới sân khách. Đây là hành động biểu trưng nhắc nhớ về thời kỳ họ còn là một đội bóng "lên xuống hạng liên tục" vào những năm 1980, đồng thời khẳng định tinh thần lạc quan, luôn đồng hành cùng câu lạc bộ bất chấp sóng gió.

Chào lưu chuối bơm hơi giúp Imre Varadi kiếm bội tiền (Ảnh: Getty)

Chứng kiến trào lưu lịch sử tái sinh, ban lãnh đạo Man City đã dành sự đón tiếp chuẩn VIP cho Imre Varadi cùng gia đình trong cuộc tiếp đón Ipswich trên sân Etihad cuối tuần này. Trận đấu hứa hẹn sẽ biến khán đài Etihad thành một "biển màu vàng". Varadi chia sẻ: "Tôi đang nhận được hàng ngàn đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, cầu thực sự đã tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Câu lạc bộ muốn thấy toàn bộ khán đài Etihad phủ kín những quả chuối. Được chứng kiến sắc vàng rực rỡ ở khu vực CĐV đội khách tại Anfield quả thực rất đặc biệt".

Khán đài Man City ngập tràn chuối bơm hơi (Ảnh: Getty)

Cơn sốt này gắn liền với tên tuổi của cựu tiền đạo gốc London. Gia nhập Man City với bản hợp đồng trị giá 50.000 bảng vào mùa giải 1986–1987 dưới thời HLV Jimmy Frizzell, Varadi nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực của đội bóng. Dù Man City xuống hạng năm đó, phong độ ghi bàn ấn tượng đã giúp ông chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ và nhận biệt danh thân thương "Imre Banana".

Biệt danh kỳ lạ này đã mở ra một nét văn hóa độc đáo trên các khán đài bóng đá Anh thời bấy giờ. Varadi nhớ lại: "Bóng đá thời đó rất khác, chúng tôi lại cực kỳ gần gũi với người hâm mộ. Trào lưu quả chuối bắt đầu từ năm 1987 đã thắt chặt sợi dây liên kết đó, thậm chí từng lên cả Bản tin 6 Giờ của BBC. Nhiều người vẫn hỏi tôi vì sao lại gọi là Imre Banana, dù tên 'Varadi' chẳng hề vần với 'Banana', chính tôi cũng không giải thích nổi!".

Nhận thấy tiềm năng từ nét văn hóa đặc trưng này, Varadi đã thành lập công ty kinh doanh sản phẩm bơm hơi từ 18 tháng trước, một thị trường mà ông đánh giá là ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Hiện cựu danh thủ đang hợp tác trực tiếp với Man City để cung cấp sản phẩm cho người hâm mộ.

Nói về hoàn cảnh hiện tại của đội bóng cũ, Varadi cho rằng hình ảnh quả chuối bơm hơi chính là thông điệp đanh thép nhất mà cổ động viên muốn gửi đi: "Đó không phải lỗi của người hâm mộ hay cầu thủ. Đây là cách các CĐV nói rằng họ vẫn sẽ tận hưởng niềm vui và hết lòng ủng hộ đội bóng. Khi đối thủ giễu cợt, điều đó chỉ càng tiếp thêm sức mạnh cho Man City. Tôi rất tự hào khi được trở thành một phần trong giai thoại lịch sử của câu lạc bộ".