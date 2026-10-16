Cô trợ lý đặc biệt của thiếu gia Minh Đạt

Vừa qua, vợ chồng Midu gây chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi giao lưu "Tâm tình với những nhà quản lý trẻ: Câu chuyện chuyển giao thế hệ" do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức.

Cả hai cùng diện trang phục đen đồng điệu. Midu mặc áo cổ cao thanh lịch, phối cùng váy ngắn và xách túi ton-sur ton, khoe visual rạng rỡ. Trong khi đó, Minh Đạt mặc suit đen kết hợp sơ mi trắng lịch lãm, vô cùng đẹp đôi bên cạnh bà xã diễn viên.

Midu và ông xã Minh Đạt đẹp đôi tại buổi giao lưu

Trên trang cá nhân, Midu đăng tải video ghi lại một ngày theo chồng dự sự kiện, đính kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Hôm nay xin phép được làm trợ lý cho ông chủ".

Trong video, Midu chăm chút trang phục cho Minh Đạt, chủ động chụp ảnh lưu niệm cho ông xã và luôn ở bên anh khi giao lưu với những khách mời. Từ những hành động nhỏ, có thể thấy nữ diễn viên khá hào hứng khi được đồng hành cùng chồng trong công việc.

Midu cũng chia sẻ rằng cô thích đi cùng ông xã trong những dịp như thế này, bởi đây là cơ hội để lắng nghe Minh Đạt chia sẻ về các câu chuyện kinh doanh, đồng thời hiểu thêm về môi trường làm việc của anh. Với nữ diễn viên, chuyến đi không đơn thuần là xuất hiện cùng chồng tại một sự kiện mà còn là dịp để hai người chia sẻ thêm những điều trong cuộc sống.

Một ngày làm trợ lý cho chồng của Midu

Midu hài hước tự chấm điểm cho sự chăm chỉ của mình khi nói trong clip: "Mấy bạn thấy trợ lý này có siêng năng không, xứng đáng được chồng tăng lương".

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận vui vẻ. Một số người thích thú trước hình ảnh Midu đảm nhận vai trò "trợ lý riêng" cho chồng, trong khi những người khác chú ý đến cách Minh Đạt chăm sóc bà xã. Dân tình hài hước nhận xét rằng hiếm có người trợ lý nào được ông chủ mở sẵn cửa xe, chờ lên xe trước rồi còn đưa đi giới thiệu với các khách mời như Midu.

Trợ lý Midu được đích thân ông chủ mở cửa xe khiến dân tình bật cười

Không chỉ có Midu khoe chồng, mà Minh Đạt cũng rất tự hào khi chia sẻ về vai trò của bà xã. Theo đó, trong buổi giao lưu, bên cạnh những câu chuyện về quản lý và chuyển giao thế hệ tại doanh nghiệp, nhà báo Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC - còn dành riêng cho Minh Đạt một câu hỏi liên quan đến người bạn đời: Midu có thường xuyên chia sẻ với anh về những vấn đề chuyên môn hay không?

Nhận câu hỏi này, Minh Đạt chia sẻ: "Sau này mình nhập gia tùy tục thì bà xã là nóc nhà mà. Nói thật thì sao ta? Từ khi lấy vợ thì mình khá là enjoy. Thật ra thì Midu với Minh Đạt phối hợp với nhau, mình thấy được có sự phối hợp khá tốt. Đặc biệt là Midu cũng chia sẻ với mình về đối nhân xử thế, văn hóa.

Hồi xưa mình chuyên Toán còn Midu là chuyên Văn nữa nên kết hợp tuyệt vời. Điều đó cũng giúp cho mình không những hiểu những người xung quanh làm với mình mà còn hiểu ba của mình, hiểu gia đình của mình và đặc biệt là biết cách để chia sẻ".

Midu và Minh Đạt đều rất tự hào và hạnh phúc mỗi khi chia sẻ về đối phương

Tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt chính thức tổ chức hôn lễ tại TP.HCM. Đám cưới được đầu tư công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và nhanh chóng trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất Vbiz năm đó.

Sau khi về chung một nhà, Midu và Minh Đạt không quá phô trương chuyện đời tư nhưng ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cả hai cùng đi du lịch, dự sự kiện, tận hưởng những bữa ăn và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt.

Đáng chú ý, mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi đều được tổ chức khá chỉn chu. Năm 2026, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới với sự góp mặt của người thân, bạn bè và một số nghệ sĩ thân thiết. Cả hai cùng diện trang phục như cô dâu - chú rể, tái hiện những khoảnh khắc ngọt ngào khiến nhiều người ví von như đang tổ chức một đám cưới lần hai.