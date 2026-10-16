Năm 2008, Xuân Mai và rapper LJ kết hợp trong sản phẩm Và khi anh, làm xôn xao làng rap Việt. Khi đó, Xuân Mai vượt qua biến cố đầu tiên trong sự nghiệp để trở lại làm nhạc. LJ là rapper có tiếng trong giới underground Việt. Cú bắt tay với Xuân Mai khiến LJ hứng chỉ trích về việc "rapper mất chất", phải tìm đến ca sĩ Vpop để ra mắt sản phẩm.

Sau 17 năm, Xuân Mai và rapper LJ hội ngộ trên đất Mỹ. Dòng thời gian đã đưa đẩy bộ đôi gây sốt một thời sang 2 con đường trái ngược: LJ không còn hoạt động thường xuyên trong giới rap Việt. Xuân Mai cũng có một khoảng lặng dài, dẫu đôi lần nỗ lực tái xuất nhưng chưa thể tìm lại được ánh hào quang xưa.

Hình ảnh mới nhất của Xuân Mai.

Cuộc hội ngộ gây chú ý

Ở thời điểm Xuân Mai và LJ phát hành ca khúc Và khi anh, đó là lúc rap chưa được công nhận trên thị trường nhạc Việt.

Các rapper Việt phải thu mình trong thế giới ngầm (underground), tạo ra các bản nhạc để hướng đến tệp khán giả trung thành của rap. Khi đó, nhạc rap quanh quẩn trong các chủ đề story telling (kể câu chuyện), gangz (gai góc, phản ánh cuộc sống) và diss (công kích lẫn nhau giữa các rapper).

Đó là lý do LJ bị mỉa mai, nhận công kích khi kết hợp với Xuân Mai. Ở góc độ khác, nhìn từ cách tiếp cận của số đông khán giả, Và khi anh của Xuân Mai và LJ là sản phẩm thú vị, góp một phần công sức trong việc đưa màu sắc của rap đến gần khán giả đại chúng.

Trong cuộc hội ngộ mới nhất, Xuân Mai và LJ đến phòng thu của SMO - rapper nổi tiếng khác của giới rap Việt đã sang Mỹ định cư. Có 2 chi tiết khiến đoạn video Xuân Mai và LJ hội ngộ gây chú ý.

Đầu tiên là chia sẻ của rapper LJ: "Xuân Mai sẽ trở lại con đường làm nhạc". Điều thứ 2 là hình ảnh mới nhất của "bé Xuân Mai" sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Mỹ.

Hình ảnh Xuân Mai ở hiện tại tương tự lần xuất hiện của cô trong MV Có ai quan tâm mình đâu. Thần đồng âm nhạc ngày nào của showbiz Việt giờ đã là ca sĩ 31 tuổi. Ngoại hình Xuân Mai có thể thay đổi khác hẳn so với giai đoạn trở lại Việt Nam hoạt động cách đây hơn 15 năm nhưng giọng hát vẫn ổn và đủ sức trở lại sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao.

Giọng ca Con cò bé bé tìm đến LJ và SMO - những người đang làm tốt công việc kết nối ca sĩ/rapper Việt đang sinh sống tại Mỹ - là phương án tốt để bắt đầu làm lại sự nghiệp âm nhạc. Tại đây, Xuân Mai lui tới phòng thu có đầy đủ thiết bị, được bắt tay vào quá trình sản xuất bài bản.

Sức lan tỏa, khả năng kết nối của những rapper có tiếng như LJ và SMO cũng giúp sức một phần cho Xuân Mai để phủ sóng hình ảnh, sản phẩm đến khán giả.

Xuân Mai và Xuân Nghi trong MV vào "top trending".

Xuân Mai còn lại gì sau nhiều năm "mất hút"?

Hai tháng trước, Xuân Mai góp mặt trong MV Có ai quan tâm mình đâu của Xuân Nghi, đánh dấu màn tái xuất thị trường nhạc Việt sau hơn 15 năm "ở ẩn" để tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Từ khóa "Xuân Mai" trở lại là chi tiết đắt nhất trong MV Có ai quan tâm mình đâu, giúp cô và Xuân Nghi góp mặt trong top 30 danh sách thịnh hành âm nhạc.

Đó là sự khởi đầu lý tưởng cho 2 giọng ca nhí gây sốt một thời. Tuy nhiên, màu sắc âm nhạc của Có ai quan tâm mình đâu, hơi hướm Pop Punk, tiết tấu nhanh, vẫn thuần về thị trường âm nhạc Âu - Mỹ hơn là Vpop. Đó là lý do MV giảm nhiệt sau 2 tuần và không leo lên vị trí cao hơn ở "top trending".

Với Xuân Mai, cô nhận lại nhiều điều tích cực từ MV Có ai quan tâm mình đâu. Giọng ca sinh năm 1995 là trường hợp đặc biệt của thị trường nhạc Việt khi tạm dừng hoạt động từ lâu nhưng vẫn được khán giả nhớ tới. Nhiều người mong mỏi được nghe giọng hát của Xuân Mai khi trưởng thành, được thấy hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ.

Xuân Mai sở hữu lượng fan đáng mơ ước với nhiều ca sĩ. Những ca khúc thiếu nhi của Xuân Mai gắn nhiều thế hệ khán giả Việt trong hơn 20 năm qua. Đến nay, loạt ca khúc như Chú vịt con, Con lợn éc, Con chim non, Con cò bé bé, Chị ong nâu nâu vẫn thu hút lượng người nghe/người xem lớn, tăng trưởng view đều đặn trên YouTube.

Lượng fan hùng hậu là nền tảng tốt để Xuân Mai tiếp nối thành công từ MV Có ai quan tâm mình đâu, trở lại đường đua nhạc Việt và xây dựng chỗ đứng của ca sĩ độc lập.

Để làm được điều đó, trước tiên Xuân Mai phải phát hành ca khúc solo và lên chiến lược quảng bá để tiếp cận đông đảo khán giả Việt. Từ bước đầu tiên, Xuân Mai đã trở lại phòng thu và đây là tín hiệu tích cực cho những khán giả kiên nhẫn chờ đợi sản phẩm mới của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, chặng đường tìm lại chỗ đứng của Xuân Mai chắc chắn sẽ không trải đầy hoa hồng. Thị trường Vpop hiện tại đã có những bước tiến dài, vận hành theo guồng quay khốc liệt với sự lên ngôi của thế hệ nghệ sĩ Gen Z cùng hàng loạt xu hướng âm nhạc liên tục đổi mới. Việc giữ được chất giọng đặc trưng nhưng không bị lỗi thời so với thị hiếu đương đại là một bài toán khó.

Các khán giả kiên nhẫn chờ đợi Xuân Mai không chỉ để thỏa mãn sự hoài niệm về một "thần đồng âm nhạc" thuở bé, mà họ kỳ vọng vào một cá tính nghệ thuật trưởng thành và rõ nét theo thời gian.

Nếu tận dụng tốt bệ phóng từ lượng khán giả trung thành sẵn có, kết hợp cùng một chiến lược âm nhạc thông minh, màn tái xuất tới đây hoàn toàn có thể là cú hích lớn, giúp cái tên Xuân Mai thực sự tỏa sáng và trụ vững trên bản đồ nhạc Việt, thay vì chỉ dừng lại ở một hiện tượng được nhớ đến từ hào quang trong quá khứ.