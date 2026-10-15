Gấp rút thi công cầu Mai Lĩnh, phấn đấu thông xe trong tháng 12-2026

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn, chủ đầu tư đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ toàn dự án. Trong đó, cầu Mai Lĩnh được xác định là một trong những "điểm nghẽn" gây ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, cần ưu tiên tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ.