Hà Nội chấp thuận đầu tư công viên Safari Ba Vì gần 300ha, yêu cầu giải phóng mặt bằng trong 60 ngày

Theo Quyết định số 5648/QĐ-UBND ngày 9/10, UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì. Đáng chú ý, lễ khởi công dự án cũng được tổ chức trong cùng ngày.

Dự án được triển khai tại xã Ba Vì, TP Hà Nội, với diện tích nghiên cứu khoảng 299,51ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.506 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 976 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn; vốn huy động dự kiến 5.503 tỷ đồng, chiếm 85%.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ quý IV/2026 đến quý II/2030, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy mô gần 300ha, dự kiến đón 6 triệu lượt khách mỗi năm

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, công viên Safari Ba Vì được định hướng phát triển thành công viên động vật hoang dã kết hợp du lịch sinh thái. Dự án hướng tới trưng bày, bảo tồn các loài động vật đặc trưng của Việt Nam và nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời phục vụ các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

Công trình cũng được định hướng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái, tạo việc làm và sinh kế cho người dân địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về cơ cấu sử dụng đất, trong tổng diện tích khoảng 299,51ha, đất cây xanh và mặt nước chiếm phần lớn với 245ha, tương đương 81,8%. Đất thương mại dịch vụ chiếm khoảng 10ha, đất khu du lịch - dịch vụ khoảng 16 ha; phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông và bãi đỗ xe với khoảng 28ha.

Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến có diện tích xây dựng tối đa khoảng 259.468m2, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 453.974m2. Các công trình có chiều cao từ 1-5 tầng, mật độ xây dựng tối đa được xác định theo từng khu chức năng, dao động từ 5% đến 60%.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Dự án đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách/năm, hướng tới trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã. Ảnh minh họa: Sun Group.

Yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong 60 ngày

Một trong những nội dung đáng chú ý tại quyết định là yêu cầu về công tác đất đai và giải phóng mặt bằng. UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn thực hiện các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được ban hành.

Cùng với đó, cơ quan này có trách nhiệm đánh giá sự phù hợp của dự án với các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định.

UBND xã Ba Vì được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp quản lý nhà nước tại địa phương, giám sát hoạt động của dự án, tuyên truyền và kịp thời giải quyết các kiến nghị liên quan.

Các sở, ngành khác cũng được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai. Trong đó, Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục bảo đảm thực hiện dự án, theo dõi và giám sát tiến độ; Sở Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cấp giấy phép xây dựng và bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật....

Đối với nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và triển khai dự án theo đúng quy mô, công suất, yêu cầu bảo vệ môi trường đã được chấp thuận. Đáng chú ý, dự án phải bảo đảm không làm thay đổi tính chất khu vực thành khu đô thị hoặc khu nghỉ dưỡng độc lập, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ và kết nối của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.