Điểm danh loạt dự án bất động sản nổi bật tại Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau hợp nhất, địa phương có diện tích tự nhiên 2.638 km2 đất liền và 487 km2 không gian biển, dân số trên 3,5 triệu người, với 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Quy mô mới mở ra dư địa phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và kinh tế biển, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực. Trên cơ sở đó, quy hoạch tỉnh được hoàn thiện theo hướng đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, đồng thời định vị Hưng Yên ở vị thế trung tâm vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cùng với sự mở rộng không gian phát triển, Hưng Yên đang trở thành điểm đến của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn. Từ những đại đô thị hàng trăm ha đến các tổ hợp sân golf, nghỉ dưỡng và khu đô thị sinh thái quy mô nghìn ha, nhiều dự án đang góp phần định hình diện mạo đô thị mới của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên

Ecopark mở đường, Vingroup đưa Hưng Yên vào cuộc đua đại đô thị

Trước khi làn sóng đầu tư bất động sản quy mô lớn đổ về Hưng Yên, Ecopark đã đặt những viên gạch đầu tiên cho mô hình đại đô thị sinh thái tại địa phương.

Dự án khu đô thị Ecopark tại Văn Giang được khởi động từ năm 2003, khởi công năm 2009, với quy mô gần 500 ha. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO, nay là Ecopark) làm chủ đầu tư, dự án là một trong những khu đô thị sinh thái quy mô lớn đầu tiên tại miền Bắc, góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây Hưng Yên.

Bước sang giai đoạn từ năm 2021, Vingroup tiếp tục tạo dấu ấn với hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, có quy mô lần lượt khoảng 458 ha và 294 ha. Hai dự án mở rộng đáng kể quỹ đô thị hiện đại tại khu vực Văn Giang - Văn Lâm, đồng thời hình thành một quần thể đô thị, thương mại và dịch vụ quy mô lớn.

Bên cạnh hai đại đô thị, Vingroup còn mở rộng hiện diện tại Hưng Yên với dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, quy mô khoảng 31 ha, gồm 25 tòa chung cư cao 9 tầng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Sức hút của khu vực Ocean Park cũng kéo theo sự tham gia của nhiều nhà phát triển bất động sản khác. CapitaLand Development (Singapore) lựa chọn Ocean Park 3 để triển khai dự án nhà ở thấp tầng đầu tiên tại Hưng Yên, quy mô khoảng 25 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 800 triệu USD.

Trong khi đó, Masterise Homes tiếp tục mở rộng danh mục dự án tại Ocean Park 2. Doanh nghiệp đã khởi công khu phức hợp Masteri Trinity Square, quy mô hơn 8 ha, gồm 9 tòa tháp cao 27 tầng, sau dự án Lumière SpringBay cũng tại khu đô thị này.

Sunshine, Xuân Cầu phát triển các đô thị sinh thái hàng chục nghìn tỷ đồng

Tại Văn Giang, Xuân Cầu Holdings đang phát triển Alluvia City với quy mô khoảng 199 ha, tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng theo mô hình đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Tháng 5/2025, Sunshine Homes - đơn vị phát triển bất động sản thuộc Sunshine Group - mua lại Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Xuân để triển khai một phần dự án Alluvia City, với diện tích khoảng 55 ha.

Ngoài sự hiện diện tại Alluvia City, Sunshine Group còn phát triển Sunshine Legend City tại xã Nghĩa Trụ. Dự án có quy mô gần 49,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029.

Cũng tại Văn Giang, dự án Centerville Văn Giang có quy mô khoảng 50 ha do Công ty Bách Giang (DCI) đầu tư, bổ sung thêm một dự án đô thị quy mô lớn vào khu vực đang phát triển nhanh này.

Alluvia City với quy mô khoảng 199 ha, tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng.

Sun Group, Kinh Bắc và các nhà đầu tư tiếp tục mở rộng địa bàn

Ở phía Đông Nam tỉnh, một trong những dự án đáng chú ý là Trump International Hưng Yên - tổ hợp sân golf, biệt thự và nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu Trump tại Việt Nam.

Dự án có quy mô hơn 990 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 39.787 tỷ đồng, tương đương 1,53 tỷ USD, được khởi công vào tháng 5/2025 tại khu vực xã Khoái Châu và xã Châu Ninh. Đây là dự án hợp tác giữa Trump Organization và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Khu đất làm dự án Trump International Hưng Yên. Ảnh: Lệ Chi

Ở phía Đông Bắc của tỉnh, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đô thị T&T - đơn vị thành viên thuộc sở hữu của Tập đoàn T&T đầu tư khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị tại xã Nguyễn Văn Linh và phường Mỹ Hà, dự kiến khởi công trong năm nay.

Sun Group cũng đang mở rộng hoạt động tại địa phương. Hồi tháng 6/2026, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ do doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 1.400 ha, trải rộng trên địa bàn ba xã Tống Trân, Tân Tiến và Tiên Hoa. Theo quy hoạch, gần 480 ha được dành cho phát triển nhà ở; phần diện tích còn lại phục vụ du lịch, dịch vụ, giáo dục, cây xanh và hạ tầng công cộng. Khu vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ khả năng kết nối với sân bay quốc tế Gia Bình và khu kinh tế tự do Hưng Yên trong tương lai.

Một dự án khác vừa có bước tiến mới là Khu đô thị Mễ Sở. UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, theo đó Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mễ Sở được lựa chọn thực hiện dự án. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Khu đô thị Mễ Sở có tổng vốn đầu tư hơn 15.608 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 86 ha, triển khai trên địa bàn xã Mễ Sở.

Trung tâm công nghiệp mới của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Không chỉ trở thành điểm đến của các "ông lớn" bất động sản, Hưng Yên còn nổi lên là một trong những trung tâm công nghiệp mới của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên (cũ) có 35 khu công nghiệp, trong đó 17 khu đã được thành lập với tổng diện tích hơn 4.200 ha. Mạng lưới này quy tụ nhiều nhà phát triển hạ tầng công nghiệp hàng đầu như Hòa Phát, Sumitomo (Nhật Bản), Viglacera, Vinatex, Korea Land & Housing (Hàn Quốc), VIDIFI...

Trong đó, khu công nghiệp Phố Nối A do Hòa Phát đầu tư có quy mô gần 689 ha, là một trong những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh. Sumitomo phát triển khu công nghiệp Thăng Long II rộng hơn 525 ha, trở thành cứ điểm sản xuất của hàng loạt doanh nghiệp FDI Nhật Bản.

Danh sách các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư tại Hưng Yên.

Viglacera cũng liên tục mở rộng hiện diện với khu công nghiệp Yên Mỹ và mới đây được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp số 1 rộng gần 217 ha, tổng vốn hơn 2.325 tỷ đồng tại xã Yên Mỹ và Xuân Trúc. Trong khi đó, Hòa Phát tiếp tục triển khai khu công nghiệp số 02 quy mô gần 296 ha, tổng vốn gần 2.823 tỷ đồng, theo định hướng phát triển khu công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hưng Yên còn sở hữu hàng loạt khu công nghiệp lớn khác như Yên Mỹ II, Minh Đức, khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, khu công nghiệp Sạch, Minh Quang, Kim Động, Tiên Lữ... cùng nhiều khu công nghiệp mới đang được triển khai như Tân Dân, Lý Thường Kiệt.

Điều này cũng được phản ánh qua bức tranh thu hút đầu tư của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế của Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; tổng thu ngân sách đạt 52.875 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán.

Đến hết ngày 30/9/2026, toàn tỉnh giải ngân 26.222 tỷ đồng vốn đầu tư công, xếp thứ 4 cả nước về giá trị tuyệt đối, đạt 63,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong kỳ, tỉnh thu hút thêm 238 dự án mới và 154 lượt tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm đạt 68.200 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD.

Cuộc đổ bộ của các "ông lớn" không chỉ làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản mà còn tạo nền tảng để địa phương hình thành các trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch quy mô lớn trong những năm tới.