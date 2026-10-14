Quá nhanh: Hé lộ mốc thi công kỷ lục 270 ngày tại siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ thành hình chỉ sau 93 ngày nhờ công nghệ chưa từng có

Trong báo cáo thường niên năm tài chính 2026 vừa công bố, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) nhấn mạnh mốc tiến độ thi công kỷ lục 270 ngày tại sân vận động PVF Hưng Yên.

Để đáp ứng tiến độ này, Coteccons triển khai phương thức thi công fast-track chưa từng có tiền lệ: chỉ mất 52 ngày hoàn thiện 4 trụ chính đỡ hệ giàn Super Truss, 70 ngày thi công 80 trụ phụ thuộc hệ Ring Beam và 93 ngày hoàn thành khán đài.

Về giải pháp kỹ thuật, Coteccons kết hợp công nghệ Slip Form (trượt thủy lực hoạt động liên tục 24/24 giờ) với Climbing Form (cốp pha leo). Theo doanh nghiệp, sự kết hợp này giúp kiểm soát chính xác tim trục và độ thẳng đứng của 84 cột biên tại cao độ +44,8 m, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của sân vận động theo tiêu chuẩn Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Tiến độ thi công dự án tại thời điểm đầu tháng 10/2026. (Ảnh: Như Hoàn)

Sân vận động PVF khởi công ngày 19/10/2025 tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Công trình nằm trong tổ hợp thể thao, dịch vụ rộng khoảng 92 ha, được quy hoạch với sức chứa 60.000 chỗ ngồi.

Theo giới thiệu, sân gồm bốn khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng phục vụ vận động viên, trọng tài, báo chí, truyền hình, khách VIP, kỹ thuật, an ninh, điều hành và dịch vụ. Sân được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng tới tổ chức các giải đấu quốc tế, sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.

Một trong những điểm nhấn của công trình là hệ mái vòm có khả năng đóng, mở hoàn toàn tự động trong khoảng 12–20 phút. Thiết kế này giúp sân chủ động ứng phó với thời tiết, đồng thời linh hoạt chuyển đổi công năng theo từng loại hình sự kiện. Đây là công nghệ lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam.

Kết cấu mái có hai dầm vòm chính dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Cụm kết cấu thép mái vòm được nâng lên bốn trụ chính có khối lượng khoảng 8.600 tấn, kết hợp với hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 × 125 m. Theo thiết kế, tổng lượng thép sử dụng cho toàn bộ hệ mái lên tới hơn 20.000 tấn.

Ngoài mái đóng mở, sân còn được bố trí hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng tính linh hoạt trong quá trình khai thác.

Mặt sân ứng dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun, tương tự sân Wembley của Anh và Sân vận động Quốc gia Singapore. Loại cỏ này có độ bền cao, thoát nước nhanh, chịu được cường độ khai thác lớn, đồng thời thuận tiện bảo trì và duy trì chất lượng mặt sân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau gần 11 tháng thi công, hệ vòm thép khoảng 8.600 tấn của sân PVF đã được hợp long, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. Phần khán đài gần như hoàn thiện, trong khi kết cấu mái vòm đã được đưa lên cao độ và vị trí theo thiết kế.

Sau công đoạn nâng mái, nhà thầu tiếp tục triển khai hệ cáp kích rút tại bốn cụm trụ nhằm ổn định kết cấu, phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung một địa điểm tổ chức các trận đấu, sự kiện thể thao và giải trí lớn cho Hưng Yên và khu vực phía Đông Hà Nội.