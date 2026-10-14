Báo Trung Quốc ấn tượng với 4 siêu công trình: SVĐ của Việt Nam đứng cùng Old Trafford và San Siro mới

Trang Dongqiudi (Trung Quốc) vừa đăng tải bài viết về 4 công trình thể thao đang được lên kế hoạch và xây dựng trên khắp thế giới: "Nhiều sân vận động bóng đá lớn đang được xây dựng trên khắp thế giới. Việt Nam, Maroc, Anh và Italia đều có những dự án xây dựng sân vận động mới đầy tham vọng, một số trong đó đã bắt đầu xây dựng và dự kiến sẽ khai trương trong vài năm tới".

Dongqiudi nhắc tới sân vận động VinFast - Trống Đồng của Việt Nam: "Sân vận động VinFast - Trống Đồng ở Hà Nội sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành, với sức chứa 135.000 khán giả.

Phối cảnh sân vận động VinFast - Trống Đồng

Công trình khởi công cách đây 10 tháng và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 7/2027. Nằm ở trung tâm Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, tên gọi và thiết kế của sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng truyền thống của Việt Nam. Với hệ thống mái vòm, hệ thống điện và các công đoạn hoàn thiện sắp được bắt đầu, kết cấu bê tông cốt thép dự kiến được hoàn thành trước tháng 12/2026".

3 siêu dự án còn lại được Dongqiudi nhắc đến là sân Hassan II (Maroc), sân "Old Trafford mới" của CLB Manchester United (Anh) và sân "San Siro mới" của CLB AC Milan (Italia):

"Sân vận động Hassan II ở Maroc, được đặt theo tên của Quốc vương Hassan II, sẽ có sức chứa 115.000 khán giả và sẽ trở thành sân vận động bóng đá lớn thứ hai thế giới sau khi hoàn thành. Tọa lạc tại Ben Soleimani, dự án được công bố vào tháng 10/2023, sau khi Maroc được chọn là một trong những nước chủ nhà của World Cup 2030.

Sân vận động Hassan II đang được xây dựng

Ngoài việc tổ chức các trận đấu của World Cup 2030, sân vận động này cũng sẽ là sân nhà của Raja CA, Vidad AC và đội tuyển Maroc. Dự án dự kiến sẽ khai trương vào năm 2028.

Manchester United đã công bố kế hoạch xây dựng một sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi để thay thế "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford đã 116 năm tuổi - vốn đang xuống cấp và nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Nằm cách Old Trafford 350 mét về phía tây bắc, sân vận động mới ban đầu được mệnh danh là "Wembley của phương Bắc". Sân đấu này mới dự kiến sẽ là trung tâm trong kế hoạch "khu phức hợp sân vận động" của United và là một công trình mang tính bước ngoặt cho khu vực Trafford Docklands rộng lớn hơn.

Sân vận động mới của Manchester United sẽ nằm ở ngay cạnh sân Old Trafford cũ

AC Milan và Inter Milan đã cùng sử dụng sân vận động San Siro từ năm 1947, nhưng sân vận động mang tính biểu tượng này sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho một sân vận động mới hiện đại hơn. 2 đội bóng thành Milan sẽ tiếp tục sử dụng chung sân vận động mới. Sân San Siro mới dự kiến khởi công xây dựng vào năm 2028 và có sức chứa 71.500 chỗ ngồi, ít hơn khoảng 4.000 chỗ so với sân San Siro cũ".