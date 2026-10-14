Việt Nam có resort 37 villa ẩn giữa rừng nguyên sinh, 2 năm liền vào top 15 châu Á, chỉ kém hạng trên đúng 0,01 điểm

Không ồn ào khoa trương cũng chẳng sở hữu quy mô đồ sộ nhưng nơi này vừa khiến cả giới xê dịch phải đặc biệt chú ý khi lần thứ hai liên tiếp hiên ngang góp mặt trong bảng xếp hạng nghỉ dưỡng uy tín bậc nhất châu Á. Đó chính là An Lâm Retreats Ninh Vân Bay một khu nghỉ dưỡng mang đậm thương hiệu Việt vừa xuất sắc xếp thứ 11 trong danh sách 15 resort hàng đầu châu Á năm 2026 do chính độc giả tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler bình chọn.

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2026 thì tạp chí Condé Nast Traveler đã chính thức công bố danh sách Top 15 Resorts in Asia thuộc khuôn khổ giải thưởng Readers Choice Awards 2026. Trong năm nay thì giải thưởng danh giá này đã ghi nhận con số kỷ lục lên tới 798.867 lượt bình chọn trên tất cả các hạng mục.

Điểm nhấn đáng chú ý là An Lâm Retreats Ninh Vân Bay đã xuất sắc xếp thứ 11 với 97 phẩy 51 điểm và chỉ kém The Westin Resort Spa Cam Ranh ở vị trí thứ 9 đúng không phẩy không một điểm. Đây là một chi tiết vô cùng thú vị cho thấy khoảng cách cạnh tranh giữa các tên tuổi lớn trong bảng xếp hạng thực sự sít sao và khốc liệt đến mức nào.

Đây là năm thứ hai liên tiếp An Lâm Retreats Ninh Vân Bay được hàng trăm ngàn độc giả của Condé Nast Traveler ghi nhận và đó thực sự là một cột mốc đáng tự hào với một thương hiệu nghỉ dưỡng thuần nội địa. Với An Lâm thì kết quả này không chỉ đơn thuần là sự công nhận dành cho một khu nghỉ dưỡng mà sâu xa hơn đó còn là động lực to lớn để họ tiếp tục kiên định theo đuổi những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc riêng. Đó là sự giao hòa tuyệt đối với thiên nhiên cùng lòng hiếu khách chân thành và những trải nghiệm được nâng niu chăm chút bằng tất cả sự thấu hiểu.

Triết lý sâu sắc ấy vốn dĩ đã bắt đầu ngay từ chính cái tên gọi. Chữ An đại diện cho sự bình yên và an nhiên trong sâu thẳm tâm hồn còn chữ Lâm lại khơi gợi hình ảnh núi rừng cùng thiên nhiên và sức sống nguyên bản. Hai chữ thiêng liêng ấy hòa quyện vào nhau như một lời mời gọi tha thiết rủ rê du khách tìm về chốn an yên nơi con người có thể thực sự sống chậm lại để lắng nghe chính mình và dành thời gian trọn vẹn cho những điều thực sự có ý nghĩa.

Và triết lý ấy đã không chỉ nằm trên giấy mà được thể hiện sống động qua cách khu nghỉ dưỡng khéo léo hòa mình vào bức tranh cảnh sắc của vịnh Ninh Vân. Tọa lạc duyên dáng trên bán đảo Hòn Hèo thì An Lâm sở hữu 37 căn villa riêng biệt đi kèm hồ bơi cá nhân nằm ẩn mình e ấp giữa đại ngàn rừng nguyên sinh và vịnh biển xanh trong.

Tất cả các căn villa đều được xây dựng từ những vật liệu thân thiện với môi trường và kế thừa trọn vẹn tinh hoa văn hóa Việt qua lối kiến trúc gỗ mộc mạc hòa quyện cùng hơi thở của núi rừng và biển cả. Từ bên trong phòng nghỉ du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển êm đềm và những dãy núi xa xăm qua các khung cửa kính lớn kết hợp với chiếc mùng trắng buông lơi nhẹ nhàng bên giường và tận hưởng làn nước mát lành của hồ bơi riêng ngay trước mái hiên nhà.

Bản sắc Việt tại An Lâm không chỉ dừng lại ở kiến trúc hay đường nét thiết kế mà nó còn được khách lưu trú cảm nhận rõ nét qua sự tinh tế trong từng trải nghiệm ẩm thực. Nhà hàng Sen chuyên phục vụ những hương vị địa phương dân dã kết hợp hài hòa cùng tinh hoa ẩm thực quốc tế bằng việc sử dụng nguồn nguyên liệu tươi ngon nhất từ khu vườn nhà và sản vật địa phương. Khi bóng chiều tà dần buông xuống thì The Beach Bar mang đến một không gian nơi hương vị giao hòa trọn vẹn cùng thiên nhiên giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn bên vịnh biển.

Để tìm lại sự cân bằng tĩnh tại thì du khách có thể thong thả bước đến Jungle Spa nơi cung cấp những liệu trình chăm sóc độc đáo lấy cảm hứng từ truyền thống địa phương cùng các chương trình phục hồi sức khỏe đa dạng cho cả thân và tâm lẫn trí. Còn với những ai mang trong mình khát khao muốn gần gũi hơn với núi rừng hoang sơ thì sẽ tìm thấy sự khác biệt thú vị trong bữa trưa nướng thịt ngoài trời bên bờ suối An Lâm hay mạnh dạn thử thách bản thân với chuyến đi bộ băng rừng lên đỉnh An Lâm. Chính những trải nghiệm dấn thân ấy đã khiến kỳ nghỉ ở Ninh Vân thêm phần đặc biệt và khó phai.

Với triết lý của An Lâm thì sự sang trọng được định nghĩa theo một hướng đi rất khác là sự gần gũi tinh tế và luôn đề cao những kết nối mang ý nghĩa sâu sắc. Đó cũng chính là hành trình mà thương hiệu này đã kiên trì vun đắp từng ngày với mong mỏi giản đơn rằng mỗi vị khách khi rời xa Ninh Vân đều mang theo trọn vẹn những cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Không chỉ riêng An Lâm mà năm nay ngành du lịch Việt Nam vô cùng tự hào khi có tới 7 đại diện ưu tú lọt vào top 15 resort hàng đầu châu Á. Những cái tên sáng giá này trải dài đa dạng từ những khu nghỉ dưỡng ven biển sở hữu quy mô rộng lớn đến các điểm đến nhỏ xinh nhưng biệt lập hoàn toàn giữa thiên nhiên hoang sơ.

Xuất sắc đứng đầu cả bảng xếp hạng toàn châu Á chính là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort với số điểm cao ngất ngưởng 98 phẩy 76 điểm và chính thức vượt qua hàng loạt tên tuổi sừng sỏ của ngành nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế. Khu nghỉ dưỡng trứ danh nằm trên bán đảo Sơn Trà này từ lâu đã được đông đảo du khách quốc tế biết đến như một biểu tượng không thể xô đổ của ngành nghỉ dưỡng cao cấp Đà Nẵng và vẫn đang tiếp tục khẳng định sức hút mãnh liệt của thành phố biển miền Trung.

Xếp ở vị trí thứ 5 là Regent Phú Quốc với 97 phẩy 95 điểm trở thành đại diện ưu tú cho phân khúc nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất trên hòn đảo ngọc. Bám sát ngay sau đó ở vị trí thứ 6 là Hyatt Regency Danang Resort and Spa với 97 phẩy 71 điểm góp thêm một vinh quang nữa cho thành phố Đà Nẵng vào danh sách danh giá này.

Regent Phú Quốc

Hyatt Regency Danang Resort and Spa

Ở vị trí thứ 7 thì Avana Retreat xuất sắc đạt 97 phẩy 60 điểm và mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt bằng mô hình nghỉ dưỡng lẩn khuất giữa thiên nhiên miền núi phía Bắc và hoàn toàn tách biệt khỏi hình ảnh nghỉ dưỡng biển vốn đã quá quen thuộc. Đứng thứ 9 là The Westin Resort Spa Cam Ranh với 97 phẩy 52 điểm góp phần bổ sung thêm sự hiện diện đầy tự hào của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Avana Retreat

Riêng khu vực vịnh Ninh Vân lại vinh dự sở hữu đến hai đại diện xuất sắc. Bên cạnh An Lâm thì Six Senses Ninh Van Bay cũng ngoạn mục đứng thứ 14 với 97 phẩy 27 điểm càng minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn khó cưỡng của vùng vịnh yên bình bên bờ biển Khánh Hòa đối với đông đảo du khách quốc tế.

Six Senses Ninh Van Bay

Từ những bãi biển miền Trung ngập nắng gió đến hòn đảo Phú Quốc thơ mộng hay miền núi rừng phía Bắc hùng vĩ thì Việt Nam đang chứng minh mình sở hữu một hệ sinh thái nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng và đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của du khách quốc tế.

Bên cạnh những điểm đến đình đám nổi tiếng với kiến trúc kỳ vĩ cùng dịch vụ cao cấp và hệ thống tiện ích toàn diện thì các khu nghỉ dưỡng mang phong cách nhỏ nhắn tinh tế như An Lâm ngày càng tạo được dấu ấn sâu đậm bằng sự riêng tư cùng tính cá nhân hóa cao độ và khả năng kết nối con người với thiên nhiên lẫn văn hóa địa phương.

Câu chuyện thành công rực rỡ của An Lâm cho thấy một hướng đi vô cùng đáng chú ý là thương hiệu nội địa hoàn toàn có đủ thực lực để xây dựng dấu ấn mang tầm vóc quốc tế bằng chính những giá trị văn hóa và tinh thần hiếu khách đặc trưng của con người Việt Nam. Sự trưởng thành của một thương hiệu giờ đây không chỉ được đong đếm bằng quy mô tài sản hay số lượng điểm đến mà nó còn nằm ở khả năng gìn giữ bản sắc và khát khao tạo nên những trải nghiệm mang giá trị bền vững trong lòng mỗi du khách.