Hà Nội công bố 8 ô đất đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
Cổng TTĐT UBND TP.Hà Nội đăng tải, mới đây, Sở Xây dựng có Văn bản số 22708/SXD-PTĐT về việc công khai thông tin vị trí ô đất đề xuất dự án nhà ở xã hội.
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Cụ thể, Sở Xây dựng công khai thông tin vị trí 8 ô đất theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP gồm:
1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Toàn Dân, phường Đông Ngạc, quy mô diện tích: 8,879 m2.
2. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh, quy mô diện tích: 53,849 m2.
3. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc ô quy hoạch VII.2.3 theo Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 xã Phúc Thịnh, quy mô diện tích: 37,544 m2.
4. Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội 51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, quy mô diện tích: 5,128 m2.
5. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tân Lập, xã Ô Diên, quy mô diện tích: 17,636 m2.
6. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dược, xã Sóc Sơn, quy mô diện tích: 6,130 m2.
7. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội An Hưng 1, phường Kiến Hưng, quy mô diện tích: 18,815 m2.
8. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội CT2-Tiên Dược, xã Sóc Sơn, quy mô diện tích: 13,360 m2.
Cũng liên quan đến phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội, trước đó, UBND TP đã ban hành Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 về việc giao Công ty CP Công nghệ môi trường Sugina (Sugina) 2.417m² đất tại xã Thư Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Liên Hà.
Mục đích sử dụng đất là Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày được cấp phép. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.
Dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
UBND TP giao Sugina có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành có liên quan để thực hiện các thủ tục cũng như nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.
Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu cho các địa phương là 899.857 căn; trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê là 191.023 căn.
Riêng đối với TP.Hà Nội, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 là 84.000 căn.
An Ninh Tiền Tệ