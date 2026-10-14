Hiện trạng khu dân cư giáp Công viên Võ Thị Sáu trước khi bỏ quy hoạch, bổ sung 3 quảng trường mở

Một người dân cho biết gia đình đã sinh sống tại khu vực này 38 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng quy hoạch. “Tôi mong muốn sớm triển khai quy hoạch để cuộc sống của hàng trăm hộ dân được cải thiện, ổn định”, người dân chia sẻ.