TP.HCM chấp thuận dự án NOXH lớn nhất từ trước tới nay, diện tích hơn 191ha, tổng vốn đầu tư 64.053 tỷ đồng

Theo Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 12/10/2026, UBND TP.HCM chấp thuận Công ty Cổ phần Delta làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

Dự án có quy mô khoảng 191,61ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.053 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu nhà ở xã hội cao tầng, kết hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ.

Theo quyết định, Delta có trách nhiệm hoàn thành việc thanh lý dự án đầu tư trước đây theo thông báo của Sở Tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường. Doanh nghiệp phải triển khai dự án theo đúng tiến độ và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt hồi tháng 8, khu đô thị nhà ở xã hội Bà Điểm có quy mô dân số dự kiến gần 67.500 người.

Trong tổng diện tích gần 192ha, đất ở chiếm khoảng 37,8ha. Các công trình tại đây được phép xây dựng cao tối đa 35 tầng, với hệ số sử dụng đất tối đa 10 lần.

Bên cạnh khu nhà ở, quy hoạch bố trí gần 18ha đất cho các công trình dịch vụ, hơn 14ha cho giao thông, gần 14ha cho cây xanh và khoảng 12,6ha cho giáo dục. Quỹ đất dành cho y tế cũng được bố trí, trong đó khoảng 3,5ha dự kiến xây dựng bệnh viện.

Đáng chú ý, khoảng 84ha nằm ngoài đơn vị ở, chủ yếu là diện tích mặt nước và cây xanh. Cơ cấu sử dụng đất cho thấy dự án được quy hoạch đồng bộ các chức năng nhà ở, dịch vụ và hạ tầng phục vụ dân cư.

Với quy mô dân số dự kiến gần 67.500 người và tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.000 tỷ đồng, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn tại TP.HCM.

Công ty Cổ phần Delta được thành lập vào cuối tháng 7/2007, có trụ sở tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm, TP.HCM.

Tính đến tháng 6/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 9.700 tỷ đồng, toàn bộ là vốn tư nhân trong nước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét của Tập đoàn Vingroup - CTCP, Delta là công ty con hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Vingroup nắm giữ 100% tỷ lệ biểu quyết và 71,68% tỷ lệ lợi ích tại doanh nghiệp này.

Hiện bà Nguyễn Thị Lệ Hằng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Delta.