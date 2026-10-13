TP.HCM chấp thuận đầu tư Khu nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng, diện tích 191 ha

UBND TP.HCM ngày 13/10 đã chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Delta thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm (Hóc Môn cũ), với diện tích khoảng 191,61 ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án hơn 64.000 tỷ đồng.

Dự án với mục tiêu phát triển thành một khu đô thị đa chức năng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ; bảo đảm phù hợp quy hoạch, đảm bảo phục vụ khoảng 67.465 người.

Quy hoạch khu nhà ở xã hội Bà Điểm hơn 191 ha.

Trong đó nhóm nhà ở bố trí khoảng 37,76 ha, được xây dựng cao tối đa 35 tầng.

Khu đất dịch vụ khoảng 17,99 ha, và khoảng 40,52 ha diện tích mặt nước. Điểm đặc biệt của dự án này là có tuyến đường Vành đai 3 đi xuyên qua.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến đến 2030.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn hợp pháp và đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, để thực hiện dự án theo tiến độ.

Đồng thời thực hiện bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội đúng điều kiện, thủ tục, giá và đối tượng mua theo quy định.

Chủ đầu tư không được huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Cũng theo quyết định chủ trương đầu tư, dự án nhà ở xã hội này được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201 của Quốc hội, các nghị định quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung và quy định pháp luật có liên quan.

Khu nhà ở xã hội Bà Điểm dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 67.465 người.

Chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết, tổ chức thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng; đầu tư xây dựng nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ hoặc không đáp ứng điều kiện thực hiện dự án.

Trước đó, UBND xã Bà Điểm đã lấy ý kiến người dân đối với dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội này.

Khu đất thực hiện dự án Nhà ở xã hội này trước đây là dự án đầu tư nhân giống và phát triển cây trồng vật nuôi; giết mổ gia súc tập trung công nghiệp, hiện đã chấm dứt hoạt động.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, TP.HCM đang tập trung rà soát quỹ đất, rút ngắn thủ tục đầu tư và xây dựng chính sách ưu đãi, để hoàn thành chỉ tiêu 181.257 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong số này có 129.257 căn hộ để bán hoặc cho thuê mua và 52.000 căn cho thuê.

TP.HCM hướng tới quỹ đất xây nhà ở xã hội 1.740 ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị.

Hiện Thành phố đã tổng hợp 191 khu đất phát triển nhà ở xã hội, với tổng diện tích khoảng 740ha, bao gồm 100 khu đất tại TP.HCM cũ với diện tích 412,5ha, 59 khu đất tại Bình Dương cũ khoảng 184ha và 32 khu đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ khoảng 143,6ha.

Nhằm chủ động nguồn cung, UBND TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát đất công và nghiên cứu chuyển đổi các dự án nhà xưởng, khu công nghiệp kém hiệu quả; hướng tới tổng quỹ đất xây nhà xã hội đạt khoảng 1.740ha, chưa tính các khu vực động lực thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã đưa vào sử dụng 3 dự án, với 2.283 căn hộ và khởi công 13 dự án với khoảng 14.000 căn.

Lũy kế hiện có 25 dự án nhà xã hội đang thi công với quy mô khoảng 22.900 căn. Riêng năm 2026, dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp 9.000 căn; cùng 17 dự án quy mô khoảng 18.000 căn để đủ điều kiện mở bán.