Vượt Tokyo, Seoul, Thượng Hải và Singapore, một thành phố của Việt Nam vừa được Oscar du lịch vinh danh năm thứ 3 liên tiếp ở một hạng mục hàng đầu châu Á

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ngày 27/9 tại Maldives, Hà Nội được vinh danh ở hai hạng mục.

Trong đó, Thủ đô giành danh hiệu “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á 2026” (Asia’s Leading City Break Destination 2026), vượt qua các đô thị trong danh sách đề cử như Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Kyoto, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Tokyo và Hạ Môn.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, từ 2024 đến 2026, Hà Nội nhận danh hiệu này. Kết quả tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Thủ đô với du khách lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày, kết hợp nhiều trải nghiệm.

Cùng với giải thưởng cấp châu Á, Hà Nội được WTA vinh danh là “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam 2026” (Vietnam’s Leading Cultural Destination 2026).

Với hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú. Đây là nguồn lực quan trọng để thành phố xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa, lịch sử của du khách.

Bên cạnh khai thác giá trị di sản, Hà Nội tiếp tục phát triển hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch chất lượng cao, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách trong nước và quốc tế.

Đây không phải lần đầu Thủ đô được ghi nhận trong các bảng xếp hạng quốc tế. Trước đó, vào tháng 3, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler đã đưa Hà Nội vào danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới.

Theo mô tả của tạp chí, sức hấp dẫn của Hà Nội nằm ở những dấu ấn thời gian hiện hữu trong cảnh quan đô thị: hồ nước yên bình, mái ngói nâu trong khu phố cổ, ban công sắt uốn mang phong cách kiến trúc Pháp và những hàng xà cừ lâu năm.

Sự giao thoa giữa Đông và Tây trong kiến trúc, giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại, cùng văn hóa ẩm thực đường phố cũng góp phần tạo nên bản sắc của thành phố. Những yếu tố này giúp Hà Nội giữ được nét lãng mạn trong quá trình đô thị hóa.

Cùng xuất hiện trong danh sách của Condé Nast Traveler là Amsterdam, Barcelona, Copenhagen, Paris, New York, Cape Town, Kyoto, Luang Prabang, Seoul, Buenos Aires, Cartagena, Chiang Mai, Dublin, Edinburgh, Florence, Porto và Prague…

Hà Nội cũng góp mặt trong danh sách Best Cities 2026 của tạp chí Time Out (Anh), gồm 50 thành phố được đánh giá là những nơi thú vị nhất để sống và khám phá.

Đứng thứ 25, Hà Nội được mô tả là “sự pha trộn giữa cũ và mới”, với tốc độ chuyển mình đáng chú ý. Hình ảnh du khách quốc tế thưởng thức bia hơi vỉa hè, bên cạnh sự phát triển của các không gian giải trí cao cấp, phản ánh sự đa dạng trong đời sống và trải nghiệm đô thị.

Danh sách được xây dựng từ khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố, kết hợp ý kiến của hơn 100 chuyên gia. Kết quả khảo sát tại Hà Nội cho thấy 80% người tham gia đánh giá thành phố là điểm đến lý tưởng để thưởng thức cà phê, trong khi 73% khuyến nghị trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Ngoài ra, Hà Nội còn được Time Out đưa vào nhóm điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á, xuất hiện trong danh sách những thành phố tuyệt vời nhất thế giới tại Telegraph Travel Awards 2025 và thuộc nhóm 15 điểm đến trong mơ với chi phí hợp lý do Travel + Leisure lựa chọn.