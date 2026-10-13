Du lịch 4 mùa và làn sóng khách quốc tế định cư: “Lực đẩy” tái định hình bất động sản Nha Trang

Xu hướng trú đông, làm việc từ xa cùng làn sóng người nước ngoài chọn an cư dài hạn đang đặt ra những tiêu chuẩn mới về không gian sống, tạo lực đẩy tái định hình thị trường bất động sản địa phương.

Từ "hub du lịch 4 mùa" đến điểm hội tụ của dòng khách quốc tế

Khí hậu ôn hòa với hơn 300 ngày nắng mỗi năm cùng hạ tầng giao thông liên vùng từ cao tốc, cảng biển đến sân bay Cam Ranh giúp Nha Trang khai thác du lịch suốt bốn mùa, dần xóa bỏ tính mùa vụ. Sức hút ổn định được chứng minh ngay trong mùa thấp điểm: ba tháng cuối năm 2025, địa phương vẫn đón hơn 400.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng; quý I/2026 đạt khoảng 1,1 triệu lượt, tăng 32,8% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng năm 2026, lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa đạt 7,1 triệu lượt (tăng hơn 69%), doanh thu du lịch ước đạt 67.951,7 tỷ đồng. Cả năm 2026, tỉnh dự kiến đón 9,4 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu ước đạt hơn 80.200 tỷ đồng. Những số liệu này phản ánh xu hướng dòng khách quốc tế đang dần trở thành cấu phần tăng trưởng quan trọng, phân bổ đều suốt các mùa trong năm.

Đáng chú ý, khách Nga đang chiếm tỷ trọng lớn nhất nhờ việc nối lại đường bay thẳng tới Cam Ranh, đạt hơn 505.000 lượt năm 2025 và tiến gần 1 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm 2026. Đây là nhóm khách có thời gian lưu trú vượt trội từ 7 - 14 ngày, ưu tiên nghỉ dưỡng dài ngày kết hợp chăm sóc sức khỏe. Cùng với dòng khách truyền thống từ Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ..., Nha Trang tiếp tục nằm trong nhóm 5 điểm đến châu Á có thời gian lưu trú trung bình dài nhất theo dữ liệu Agoda năm 2025.

Làn sóng khách quốc tế định cư và lời giải cho "cấu trúc" nhu cầu mới

Không dừng ở các kỳ nghỉ ngắn hạn, xu hướng trú đông kéo dài, làm việc từ xa (workation) và định cư lâu dài đang mở rộng nhanh chóng. Thống kê từ cộng đồng Expat ghi nhận hiện có khoảng 4.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại khu vực đô thị Nha Trang.

Người nước ngoài khao khát không gian sống, làm việc đầy đủ tiện ích tại Nha Trang

Sự chuyển dịch từ thuê phòng khách sạn sang sinh hoạt như cư dân làm xuất hiện một lớp nhu cầu hoàn toàn mới. Người lưu trú dài hạn đòi hỏi hệ sinh thái sống toàn diện: từ nơi làm việc, mua sắm, giải trí đêm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Trong khi đó, khu vực lõi trung tâm hiện hữu chủ yếu tập trung các khách sạn cao tầng ven biển, thiếu vắng những đại đô thị tích hợp đáp ứng trọn vẹn đời sống thường nhật.

Khoảng trống này mở ra cơ hội phát triển tại phía Nam Nha Trang – nơi quy hoạch Trung tâm hành chính mới của tỉnh. Nổi bật tại đây là "thành phố đảo quốc tế" Charmora City do Tập đoàn Sun Group phát triển, sở hữu vị trí cửa ngõ thuận tiện: 10 phút tới trung tâm hiện hữu, 25 phút tới sân bay Cam Ranh, kết nối trực tiếp biển và trung tâm hành chính mới. Dự án có quy mô khoảng 227 ha, sở hữu 60 ha mặt nước cùng 31 ha cây xanh, được ôm trọn bởi sông Quán Trường và sông Tắc theo mô hình "Live - Work - Play".

Charmora City do Sun Group phát triển đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đón đầu nhu cầu lưu trú khủng tại Nha Trang

Lớp nhu cầu mới này được Charmora City hóa giải trọn vẹn thông qua cấu trúc ba hòn đảo chức năng. Nhu cầu làm việc và dịch vụ hành chính được đáp ứng tại Capital Island liền kề trung tâm hành chính mới, trường học liên cấp và quảng trường 5,2 ha. Nhu cầu mua sắm, vui chơi và trải nghiệm sau hoàng hôn hội tụ tại Festival Island với hồ cảnh quan 7,3 ha, sân khấu pháo hoa nước và tuyến phố ẩm thực VUI-Fest mở cửa 24/7. Còn Elite Island giải quyết nhu cầu an cư lâu dài với an ninh khép kín 3 lớp. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tại Nha Trang khoáng nóng tự nhiên được đưa vào nội khu đô thị để ở, kết hợp Clubhouse Onsen phục vụ trị liệu sức khỏe 365 ngày.

Theo PGS. TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, những mô hình mới như Charmora City bổ sung đúng những mảnh ghép tiện ích còn thiếu, góp phần nâng tầm hệ sinh thái du lịch và tạo động lực tăng trưởng chất lượng cao cho địa phương.

Cơ hội đầu tư "đa lớp giá trị" từ "khoảng trống" nguồn cung chất lượng cao

Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách (khách quốc tế chiếm 40 - 45%), thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày/khách. Mục tiêu này đặt thị trường trước bài toán lệch pha cung - cầu rõ rệt: trong khi Nha Trang ngày càng có nhiều du khách và chuyên gia quốc tế chọn định cư, số lượng đô thị tích hợp đầy đủ hệ sinh thái tiện ích all-in-one tại đây lại rất hạn chế. Tình trạng cầu vượt cung này mở ra dư địa khai thác lớn cho các dự án quy mô bài bản.

Dòng căn hộ thương mại dịch vụ The Fest hưởng trọn lợi thế từ dòng khách vui chơi, trải nghiệm suốt 365 ngày

Ở góc độ đầu tư, sự xuất hiện của dòng căn hộ thương mại dịch vụ (TMDV) như tổ hợp The Fest tại Charmora City mang đến lời giải trực diện cho bài toán tài chính. Tọa lạc ngay tâm điểm kinh tế đêm Festival Island, The Fest hưởng trọn lợi thế từ dòng khách vui chơi, trải nghiệm suốt 365 ngày.

Là sản phẩm TMDV tối ưu cho mô hình homestay và căn hộ dịch vụ cao cấp, The Fest đón đúng nhu cầu lưu trú dài ngày của nhóm khách quốc tế. Việc dòng khách duy trì ổn định quanh năm là cơ sở giúp tỷ lệ lấp đầy phòng duy trì ở mức cao. Nhờ đó, việc sở hữu căn hộ The Fest để cho thuê lại giúp nhà đầu tư nắm chắc dòng tiền khai thác đều đặn, đồng thời đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

The Fest sở hữu tầm nhìn trực diện pháo hoa, mang lại giá trị cho thuê vượt trội.

Từ lực đẩy của du lịch 4 mùa đến làn sóng người nước ngoài chọn an cư, những đại đô thị hoàn chỉnh chức năng như Charmora City đang từng bước khỏa lấp khoảng trống hạ tầng, đưa phố biển vươn tầm thành điểm đến an cư và đầu tư chuẩn quốc tế./.