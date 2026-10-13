Những đại công trình giao thông mở rộng không gian Thủ đô

Nổi bật là 7 cây cầu vượt sông gồm Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở, cùng các tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Những công trình trải dài từ khu vực trung tâm đến các cửa ngõ phía Bắc, Đông, Nam và Tây đang tạo nên những đại công trường sôi động, với hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng máy móc ngày đêm thi công.

Khi hoàn thành, hệ thống cầu và đường mới sẽ bổ sung những trục giao thông quan trọng, tăng khả năng kết nối hai bờ sông Hồng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo thêm các hành lang phát triển đô thị và liên kết vùng.

Từ những nhịp cầu đang vươn qua dòng sông đến những tuyến đường vành đai dần thành hình, các dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra diện mạo mới cho Hà Nội - một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại, đồng bộ và ngày càng mở rộng không gian phát triển.

Cầu Trần Hưng Đạo và cầu dẫn dài 4,18km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, phường Cửa Nam - Hai Bà Trưng, điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề.

Công nhân thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu Ngọc Hồi.

Công nhân thi công tuyến đường Vành đai 2,5.

Dự án cầu Tứ Liên giúp kết nối giao thông nội đô Hà Nội với Bắc Ninh (sân bay Gia Bình) trong tương lai mở rộng không gian giao thông, liên kết vùng.

Tuyến đường Vành đai 4 đoạn qua địa phận xã Tiến Thắng, Hà Nội.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sau khi được thông xe kỹ thuật phần đường.

Công nhân tích cực thi công các cấu kiện thép trên công trường cầu Trần Hưng Đạo.

Công trường xây dựng dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ.