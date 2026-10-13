Doanh nghiệp bất động sản do bà Dương Thị Mai Hoa điều hành tăng vốn lên 2.600 tỷ đồng

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 18/8/2026, CTCP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (IEC Corp) đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.600 tỷ đồng lên mức 2.600 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Người đại diện theo pháp luật của IEC Corp tại thời điểm này gồm ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch HĐQT và bà Dương Thị Mai Hoa- Tổng Giám đốc.

Trong đó, bà Dương Thị Mai Hoa (SN 1969) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của IEC Corp kể từ ngày 6/1/2025.

Lãnh đạo IEC Corp trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc cho bà Dương Thị Mai Hoa. Ảnh: IEC Corp

Được biết, bà Dương Thị Mai Hoa có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành doanh nghiệp, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Tài chính Công ty Oracle Việt Nam Pte.Ltd thuộc tập đoàn đa quốc gia Oracle, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways,…

Bên cạnh đó, bà Dương Thị Mai Hoa cũng từng "có mặt" trong danh sách những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 do Forbes Việt Nam công bố.

Hiện tại, ngoài giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại IEC Corp, bà Dương Thị Mai Hoa còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Bất động sản HD89 Group.

Theo tìm hiểu, HD89 Group tiền thân là CTCP Đầu tư Bất động sản Nacico được thành lập từ ngày 28/3/2011, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Trụ sở đặt tại tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, số 48, Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội.

Ngoài ra, bà Hoa còn góp vốn vào CTCP Tập đoàn OBC (OBC Holdings).

Quay trở lại với IEC Group, tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 26/12/2025, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1980) được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty thay ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1978).

Ngoài ra, ông Dũng còn là Người đại diện theo pháp luật của CTCP Tư vấn Đầu tư CIR Việt Nam, CTCP Greenland Hà Nội, CTCP Đầu tư Bảo Ngọc TTC và CTCP IEC Vĩnh Phúc.

Về IEC Corp, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 20/3/2015, ngành nghề kinh doanh chính là xây nhà để ở. Trụ sở chính đặt tại thôn Cổ Điển A, xã Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Doanh nghiệp còn được biết đến là chủ đầu tư của dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (Khu nhà ở IEC Residences Quy Nhơn) được xây dựng trên khu đất có diện tích 37.617m2 tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), vốn đầu tư sơ bộ khoảng gần 1.128,7 tỷ đồng.

Ảnh: IEC Corp

Theo nguồn tin của PV cho thấy, tháng 8/2026, IEC Corp đã dùng toàn bộ 4,2 triệu cổ phần thuộc sở hữu của công ty tại CTCP IEC Vĩnh Phúc, tương ứng giá trị vốn góp 42 tỷ đồng, để làm tài sản thế chấp cho khoản vay giá trị 42 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh Thanh Trì.

Ngoài ra, IEC Corp còn được biết đến là chủ đầu tư của một số dự án như Nhà ở xã hội Long Vân 1 quy mô 20.939,14 m2 tại tỉnh Gia Lai; Trường Liên cấp IEC quy mô 9.421m2 tại Hà Nội; Khu nhà ở xã hội IEC Hà Nội quy mô 21.015m2 tại Hà Nội.