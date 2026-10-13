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12 dự án Mường Thanh thừa hơn 18.000 căn hộ: Chủ đầu tư phải nộp bao nhiêu tiền để xử lý sai phạm?

| | Bất động sản

12 dự án Mường Thanh thừa hơn 18.000 căn hộ: Chủ đầu tư phải nộp bao nhiêu tiền để xử lý sai phạm?

Hà Nội đề xuất công thức tính khoản lợi bất hợp pháp phải nộp ngân sách và nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 12 dự án Mường Thanh có vi phạm, trong bối cảnh số căn hộ thực tế vượt quy hoạch hơn 18.000 căn.

Theo dự thảo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản, thành phố đề xuất quy định về nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm khắc phục hậu quả của chủ đầu tư.

Các dự án gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại Kim Văn - Kim Lũ, các tòa VP3, VP5, VP6 cùng tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 tại Linh Đàm.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các dự án này tồn tại nhiều vi phạm về đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm. Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép là 6.759 căn, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn, gây áp lực lên hạ tầng và ảnh hưởng chất lượng sống của người dân.

Cách tính khoản lợi bất hợp pháp từ diện tích xây dựng vi phạm

Theo dự thảo, đối với công trình, dự án được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp từ phần xây dựng vi phạm.

Khoản tiền này được xác định bằng tổng diện tích sàn xây dựng vi phạm tăng thêm so với quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng, nhân với đơn giá 1m2 xây dựng theo giá trị suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình được đưa vào sử dụng thực tế, sau đó nhân với 50%.

Chủ đầu tư trực tiếp nộp khoản tiền này vào ngân sách thành phố thông qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội, theo thời hạn ghi trong quyết định xử lý.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với những công trình được phép tồn tại. Khoản này được xác định theo giá đất tại bảng giá đất nhân với hệ số do UBND thành phố quy định tại thời điểm chấp thuận cho công trình, hạng mục công trình tồn tại theo hiện trạng.

Theo bản so sánh, thuyết minh của Sở Xây dựng, việc quy định cụ thể công thức tính khoản lợi bất hợp pháp nhằm tạo căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thống nhất trong quá trình xử lý vi phạm.

Dự thảo cũng khẳng định việc cho phép công trình vi phạm tiếp tục tồn tại theo cơ chế đặc thù không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm, không làm mất hiệu lực các kết luận thanh tra, bản án và quyết định xử lý đã có hiệu lực pháp luật.

Việc xem xét cho phép công trình tồn tại theo hiện trạng là biện pháp khắc phục hậu quả, không phải hợp thức hóa sai phạm.

Liên quan đến quyền lợi người mua nhà, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về xây dựng và đất đai, doanh nghiệp phải hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng không thực hiện thủ tục, người mua nhà được trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Theo Lệ Chi

Việt Nam Hàng Ngày

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