Việt Nam có một khách sạn chỉ 47 phòng được tạp chí Mỹ đánh giá thuộc top tốt nhất Đông Nam Á 2026: Do “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu thiết kế, bên trong sở hữu hơn 1.000 kỷ vật nghệ thuật

Theo bảng xếp hạng Readers’ Choice Awards 2026 do Condé Nast Traveler (Mỹ) công bố ngày 6/10, Capella Hanoi đứng thứ ba trong danh sách khách sạn tốt nhất Đông Nam Á với 98,82 điểm, sau The St. Regis Jakarta (99,17 điểm) và Shinta Mani Angkor (99,08 điểm).

Ở ấn bản Anh, Capella Hanoi đứng ở vị trí 14 trong danh sách khách sạn tốt nhất Đông Nam Á với 90,60 điểm. Khách sạn tại Hà Nội góp mặt cùng nhiều tên tuổi lâu năm trong ngành như Mandarin Oriental Bangkok và Raffles Hotel Le Royal tại Phnom Penh.

Hai bảng xếp hạng được xây dựng từ bình chọn của độc giả từng ấn bản, phản ánh đánh giá của những cộng đồng du khách khác nhau.

Capella Hanoi tọa lạc trên phố Lê Phụng Hiểu, gần Nhà hát Lớn Hà Nội, do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

Điểm khác biệt của Capella Hanoi nằm ở ngôn ngữ kiến trúc được "nhào nặn" bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley. Lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của opera thập niên 1920, công trình được hình dung như một "lữ quán xa hoa" dành cho các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và giới thượng lưu yêu nhạc cổ điển.

Không gian kết hợp phong cách Art Nouveau và Art Deco, sử dụng gam màu đậm, đường nét trang trí cầu kỳ cùng các hiện vật sân khấu, trang phục biểu diễn và kỷ vật nghệ thuật. Từ sảnh đón tiếp đến phòng nghỉ, thiết kế gợi nhắc thế giới của nghệ sĩ và những buổi công diễn.

Bên trong, mỗi phòng nghỉ mang tên một nghệ sĩ opera, nhà soạn nhạc hay nhà thiết kế lừng danh, biến hành trình lưu trú thành cuộc dạo bước giữa những "huyền thoại" của sân khấu thế giới. Hơn 1.000 kỷ vật sân khấu, phù điêu và tác phẩm điêu khắc được sắp đặt tinh tế khắp các không gian, khiến khách sạn tựa như một "bảo tàng sống" - nơi nghệ thuật, ký ức và sự xa hoa song hành.

Khách sạn có 47 phòng và suite, mỗi phòng được thiết kế theo một chủ đề riêng, gắn với nghệ sĩ, nhà soạn nhạc hoặc tác phẩm biểu diễn. Các tên tuổi như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri cùng những tác phẩm như Madama Butterfly, Turandot và Scheherazade được đưa vào cách đặt tên và xây dựng câu chuyện cho từng phòng.

Sự khác biệt giữa các phòng thể hiện qua cách phối màu, lựa chọn nội thất và chi tiết trang trí. Ban công kiểu Pháp hướng ra khu phố, kết nối không gian lưu trú với cảnh quan và nhịp sống của Hà Nội.

Một số hạng phòng có diện tích lớn, như Grand Opera Suite rộng 194 m² và Royal Opera Suite rộng 123 m². Với quy mô 47 phòng và suite, khách sạn tập trung vào thiết kế, không gian và trải nghiệm lưu trú.

Đây không phải lần đầu Capella Hanoi được ghi nhận trong các bảng xếp hạng quốc tế. Đầu tháng 9, The World’s 50 Best Hotels 2026 công bố danh sách mở rộng từ vị trí 51 đến 100, trong đó Capella Hanoi đứng thứ 81 và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong toàn bộ danh sách 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Cũng trong năm nay, Travel + Leisure đưa Capella Hanoi vào danh sách những khách sạn có kiến trúc ấn tượng nhất châu Á. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Năm 2025, khách sạn cũng được xướng tên trên Condé Nast Traveller khi lọt nhóm khách sạn hàng đầu Việt Nam và được bình chọn là địa chỉ lưu trú xuất sắc cho chuyến du lịch Hà Nội. Cùng năm, Travel + Leisure tiếp tục đưa Capella Hanoi vào "Top 15 Khách sạn Thành phố Tốt nhất châu Á", một lần nữa ghi nhận đây là đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng.