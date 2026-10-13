Sáng 12/10, UBND phường Vĩnh Hưng bắt đầu công khai dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư. Thời hạn góp ý đến 17h ngày 1/11/2026.

Theo đó, hồ sơ lấy ý kiến gồm các bản vẽ, tài liệu dự thảo và phiếu góp ý, được niêm yết tại 20 địa điểm trên địa bàn phường. Trong đó có 18 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa; trụ sở UBND phường Vĩnh Hưng tại số 1 Đặng Trần Đức và trụ sở Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Hưng tại số 140 phố Vĩnh Hưng.

Người dân có thể trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, gửi ý kiến thông qua phiếu góp ý hoặc tham gia các hội nghị lấy ý kiến do phường tổ chức. Thời gian tiếp nhận ý kiến kéo dài từ ngày 12/10 đến ngày 1/11/2026.

Phối cảnh dự án.

Các nội dung góp ý tập trung vào tổ chức không gian, sử dụng đất, phương án tái định cư và hệ thống hạ tầng đô thị. UBND phường cho biết ý kiến của người dân sẽ được tổng hợp, phân loại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cùng đơn vị tổ chức lập quy hoạch để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và điều chỉnh dự thảo theo quy định.

Theo báo cáo, dự án có tổng diện tích khoảng 447 ha, tương ứng toàn bộ địa giới hành chính của phường Vĩnh Hưng mới. Khu vực nằm ở phía đông bắc Hà Nội, phía bắc giáp đường Vành đai 2 và đê Nguyễn Khoái; phía nam giáp đường Lĩnh Nam và Vành đai 2,5; phía đông giáp đê Nguyễn Khoái và Vành đai 3; phía tây giáp đường Dương Văn Bé và Tân Khai.

Trong tổng diện tích trên, khu vực dự kiến cải tạo, tái thiết đô thị rộng khoảng 206 ha, tương đương 46% diện tích dự án. Phần còn lại, khoảng 240 ha, được định hướng cải tạo, chỉnh trang. Về cơ cấu sử dụng đất, khoảng 225,4 ha được đề xuất dành cho đất nhà ở, trong đó gần 152 ha là đất dân cư hiện trạng chỉnh trang.

Phối cảnh dự án.

Bên cạnh đó, dự án dự kiến bố trí khoảng 83,6 ha cho hạ tầng xã hội, tăng gấp 3,5 lần so với hiện nay. Diện tích dành cho công viên cây xanh, mặt nước và thể dục thể thao khoảng 42,5 ha, gấp 22 lần hiện trạng.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất và không gian kiến trúc cảnh quan, các khu chung cư hỗn hợp dự kiến tập trung tại những khu đất có mặt đường lớn và khu vực ven sông Hồng.

Sau cải tạo, khu vực Vĩnh Hưng dự kiến kết nối với 4 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội, gồm các tuyến số 4, 8, 10 và 15. Các tuyến đường, ngõ chính trong khu dân cư có thể được mở rộng lên tối thiểu 7 m, tương đương khoảng gấp đôi một số trục nội bộ hiện nay.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng được khởi công ngày 22/8. Tại đây, Sun Group định hướng áp dụng mô hình "đô thị 15 phút", theo đó người dân có thể tiếp cận các không gian công cộng như công viên, cây xanh và dịch vụ xã hội gồm vui chơi, mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế trong vòng 15 phút đi bộ.