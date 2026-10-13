Bcons Central Park chuẩn bị ra mắt thị trường, đón đầu động lực tăng trưởng mới tại Đồng Nai

Lợi thế từ hệ hạ tầng đang hoàn thiện

Sân bay Long Thành hướng đến khai thác thương mại cuối năm 2026, mở thêm động lực phát triển dịch vụ hàng không, logistics và thương mại quốc tế. Đồng Nai đồng thời chuẩn bị cơ sở chính sách cho khu thương mại tự do, với hồ sơ dự thảo nghị quyết được lấy ý kiến trong tháng 9-2026.

Những bước phát triển này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng khi nhiều năm qua dòng vốn FDI ‘chảy’ vào Đồng Nai đều tăng. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD FDI, tiếp tục nằm trong top 10 cả nước.

Đáng chú ý, công nghiệp hỗ trợ chiếm gần 66% vốn đăng ký mới trong sáu tháng đầu năm 2026 tại nhóm doanh nghiệp FDI. Cơ cấu đầu tư đó mở ra triển vọng phát triển nhu cầu nhân sự kỹ thuật và quản lý, kéo theo yêu cầu về nơi ở phù hợp để làm việc lâ u dài.

Long Thành và Nhơn Trạch có lợi thế tiếp cận sân bay, khu công nghiệp. Tuy nhiên, với chuyên gia đi cùng gia đình, lựa chọn nơi ở còn gắn với trường học, y tế và sinh hoạt hằng ngày. Đây là cơ sở để nội thành Biên Hòa thu hút khách thuê bằng mạng lưới dịch vụ hiện hữu.

Khả năng lựa chọn nơi ở tại trung tâm được bổ sung khi giao thông liên vùng mở rộng. Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã đưa tuyến chính vào khai thác, tạo thêm hướng di chuyển qua nút giao Võ Nguyên Giáp về Long Thành và Vũng Tàu.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dự kiến hoàn thành tháng 3-2028 sẽ nối quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường bổ sung lối tiếp cận cao tốc, mở rộng kết nối từ khu vực Biên Hòa về TP.HCM.

Xa hơn, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Đồng Nai và sân bay Long Thành được đề xuất triển khai giai đoạn 2026–2030. Khi hình thành, tuyến sẽ bổ sung phương thức đi lại công cộng liên vùng, bên cạnh mạng lưới đường bộ.

Các kết nối này mở thêm lựa chọn sống tại trung tâm và làm việc ở những khu vực lân cận. Với căn hộ Biên Hòa, cơ hội đầu tư vì thế gắn với hai yếu tố cụ thể: dịch vụ đô thị phục vụ đời sống và khả năng tiếp cận phạm vi việc làm rộng hơn.

Căn hộ trung tâm, đón đầu tiềm năng tăng trưởng

Trong tầm nhìn trung và dài hạn, sức hút của căn hộ trung tâm Biên Hòa phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng không gian sống. Lực lượng chuyên gia quốc tế đi cùng gia đình luôn đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về an ninh, y tế, trường học và mảng xanh nội khu.

Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây tại khu vực trung tâm đô thị Biên Hòa lại chưa có dự án căn hộ thương mại nào mới được bàn giao. Do đó, đến giai đoạn 2030-2036, hầu hết các dự án hiện hữu đã có thâm niên vận hành từ 11–24 năm, khó tránh những hạn chế về tiện nghi và yêu cầu bảo trì.

Điều này làm cho các dự án căn hộ mới tại đây sẽ vừa đáp ứng nhu cầu nâng cấp chỗ ở của người dân địa phương, vừa thu hút tệp khách thuê đến làm việc tại Đồng Nai.

Bổ sung lựa chọn cho các nhu cầu này, Bcons Central Park dự kiến giới thiệu ra thị trường đợt đầu tiên ngày 17-10-2026. Tọa lạc trên đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, dự án có quy mô hơn 2,7 ha, gồm khoảng 2.820 căn hộ và hơn 60 tiện ích nội khu.

Lợi thế vị trí của dự án thể hiện ở khả năng tiếp cận trường học, bệnh viện, chợ và thương mại trong khu vực trung tâm Biên Hòa cũ. Người mua có thêm lựa chọn nơi ở mới, đồng thời duy trì kết nối với công việc và sinh hoạt tại nội thành.

Bổ sung cho dịch vụ ngoại khu, hồ bơi, đường dạo dưới tán cây, khu thể thao, sân chơi trẻ em và nhà trẻ – trường học đưa nhiều hoạt động về gần nơi ở. Cư dân có thể vận động, thư giãn và chăm sóc con nhỏ ngay trong khuôn viên.

Đối với người mua để ở, cách bố trí này giúp giảm những chuyến đi riêng cho từng nhu cầu. Đối với người mua cho thuê, tiện ích gần nhà và dịch vụ trung tâm là những lợi điểm để tiếp cận khách thuê muốn ổn định cuộc sống lâu dài.

BCons Central Park mang đến hệ tiện ích như khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, trung tâm mua sắm ngay dưới thềm nhà.

Khi giao thông liên vùng tiếp tục hoàn thiện, nhóm khách hàng tiềm năng có thể mở rộng đến những người làm việc ngoài nội thành. Khả năng phục vụ cả nhu cầu ở tại chỗ và đi làm liên vùng tạo thêm cơ sở để cân nhắc nắm giữ căn hộ dài hạn.

Với vị trí trung tâm, tiện ích đồng bộ và giải pháp tài chính linh hoạt, đợt giới thiệu đầu tiên của Bcons Central Park ngày 17-10 hứa hẹn thu hút người mua để ở và nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm căn hộ mới tại Biên Hòa để đón cơ hội từ hạ tầng liên vùng.