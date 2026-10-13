Phát hiện cổ vật thời Trần khi đào móng nhà ở Ninh Bình

Ông Đỗ Văn Sản, trú tại tổ dân phố Ninh Nhất 3, phường Hoa Lư, là một trong những hộ dân thuộc diện di dời để phục vụ Dự án Công viên văn hóa Tràng An. Gia đình ông vừa được bố trí đất tái định cư tại khu dân cư Cửa Bạc và dự kiến khởi công xây nhà vào ngày 19/10.

Cổ vật tại khu vực phát hiện.

Chiều 11/10, trong lúc thăm dò chất đất để chuẩn bị đào móng, ông Sản phát hiện vật cứng nằm sâu dưới lòng đất, trong phạm vi khoảng 3m². Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông dừng việc thăm dò và báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Tối cùng ngày, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường, khoanh vùng, bảo vệ khu vực và tiến hành các bước nghiệp vụ để làm rõ, thu thập hiện vật.

Người dân cùng cơ quan thẩm quyền tại hiện trường khi phát hiện cổ vật. Ảnh:

Theo đại diện Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, kết quả giám định ban đầu xác định các hiện vật được phát hiện là những chiếc “lon sành” có niên đại thời Trần, khoảng thế kỷ XIII-XIV.

Loại đồ sành này từng được sử dụng với nhiều mục đích trong đời sống, như đựng lương thực, thực phẩm, vận chuyển đồ đạc hoặc lưu giữ tro cốt. Điểm đáng chú ý tại khu vực phát hiện là các hiện vật đều có miệng úp xuống dưới, phần đáy hướng lên trên và được xếp chồng theo trật tự. Bên trong các lon sành chưa ghi nhận di vật khác.

Khu vực người dân đào móng nhà.

Cách sắp xếp này gợi mở khả năng các hiện vật từng được bố trí có chủ đích. Tuy nhiên, mục đích sử dụng và bối cảnh hình thành của khu vực cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trên cơ sở kết quả khai quật và đánh giá chuyên môn.