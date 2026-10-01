Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu đường sắt cao tốc 250 km/h, vốn đầu tư 174.000 tỷ đồng chạy xuyên khu vực đóng băng lâu năm, mùa đông có thể lạnh tới -40°C

| | Bất động sản

Đây là tuyến đường sắt cao tốc đi qua 14 dải đất đóng băng lâu năm, nơi chênh lệch nhiệt độ trong năm vượt 70°C, đặt ra nhiều thách thức về thi công và vận hành.

Ngày 28/9/2026, tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân tại tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã chính thức vận hành, rút ngắn hành trình giữa hai thành phố từ khoảng 7 giờ xuống chưa đầy 2 giờ.

Theo hồ sơ dự án, tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 44,98 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 174.000 tỷ đồng. Công trình dài 318 km, tốc độ thiết kế 250 km/h, với 9 nhà ga. Trong đó, Y Xuân Tây là ga đường sắt cao tốc nằm ở vĩ độ cao nhất Trung Quốc tại thời điểm khai trương.

Điểm đặc biệt của tuyến nằm ở điều kiện khí hậu và địa chất dọc hành trình. Theo Tân Hoa xã, khu vực này có chênh lệch nhiệt độ trong năm vượt 70°C, còn nhiệt độ cực thấp vào mùa đông có thể xuống -40°C. Dọc tuyến phân bố 14 dải đất đóng băng lâu năm dạng đảo, tổng chiều dài khoảng 5,8 km.

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đặt ra nhiều thách thức đối với thiết kế, thi công và vận hành. Khi nhiệt độ tăng, nền đất đóng băng có thể tan; khi nhiệt độ giảm, đất có thể giãn nở do đóng băng. Quá trình biến đổi lặp lại có nguy cơ gây lún nền đường, biến dạng đường ray và ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Nhiệt độ thấp cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với hệ thống cấp điện, thông tin và tín hiệu. Trước khi đón khách, tuyến phải trải qua quá trình kiểm tra đồng bộ để đánh giá khả năng hoạt động của từng hệ thống và mức độ phối hợp giữa chúng, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu khai thác an toàn.

Siêu đường sắt cao tốc 250 km/h, vốn đầu tư 174.000 tỷ đồng chạy xuyên khu vực đóng băng lâu năm, mùa đông có thể lạnh tới -40°C- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân đi qua khu vực có đất đóng băng lâu năm, nơi nhiệt độ mùa đông có thể xuống -40°C (Ảnh: CREC).

Tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân sử dụng công nghệ đường sắt điện khí hóa, với đoàn tàu chạy bằng bánh xe trên ray thép và nhận điện từ hệ thống dây tiếp xúc trên cao.

Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Hắc Long Giang, đoạn Thiết Lực – Y Xuân sử dụng đường ray có ballast, tức ray và tà vẹt được đặt trên lớp đá dăm. Khi bắt đầu đặt ray tại đoạn này, nhà thầu sử dụng các thanh ray dài 500 m.

Thách thức lớn nằm ở việc giữ ổn định nền đường trong điều kiện đóng băng và tan băng. Những biến đổi của nền đất theo nhiệt độ có thể gây lún, trương nở và ảnh hưởng đến hình dạng đường ray. Băng tuyết cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ hệ thống cấp điện, thông tin và tín hiệu.

Theo China Railway Group, tùy điều kiện từng khu vực, nhà thầu áp dụng phương án đào bỏ, thay vật liệu nền kết hợp làm tan trước, hoặc sử dụng ống nhiệt kết hợp tấm cách nhiệt. Các biện pháp này được triển khai cùng thử nghiệm và quan trắc dài hạn nhằm theo dõi sự biến đổi của đất đóng băng lâu năm và tác động đến công trình.

Tuyến còn sử dụng nhiều cầu để thích ứng với địa hình và điều kiện tự nhiên. Theo thông tin được dẫn trong bản gốc, cầu chiếm khoảng 72% chiều dài đoạn tuyến đi qua khu vực được đề cập; con số này cần được phân biệt với tỷ lệ cầu trên toàn tuyến.

Siêu đường sắt cao tốc 250 km/h, vốn đầu tư 174.000 tỷ đồng chạy xuyên khu vực đóng băng lâu năm, mùa đông có thể lạnh tới -40°C- Ảnh 2.

Việc đưa tuyến Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân vào khai thác giúp Tuy Hóa và Y Xuân kết nối với mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia, cải thiện khả năng đi lại giữa vùng rừng phía bắc với các trung tâm đô thị.

Theo Global Times, tuyến mới được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi kinh tế khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Hắc Long Giang vốn là một trung tâm công nghiệp truyền thống, phát triển dựa trên các ngành thép và máy móc, đồng thời là điểm đến du lịch mùa đông nổi tiếng. Tỉnh đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, trong đó có du lịch và các hoạt động gắn với tài nguyên sinh thái.

Thời gian di chuyển được rút ngắn tạo điều kiện kết nối các điểm đến, mở rộng hoạt động du lịch và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Tuyến đường cũng bổ sung kinh nghiệm xây dựng, vận hành đường sắt cao tốc trong môi trường lạnh sâu và nền đất phức tạp.


Thế Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có suối nước nóng tự nhiên gần 90°C, đủ sức làm chín trứng gà chỉ trong 10 phút, dự kiến được xây dựng thành tổ hợp hiện đại

Việt Nam có suối nước nóng tự nhiên gần 90°C, đủ sức làm chín trứng gà chỉ trong 10 phút, dự kiến được xây dựng thành tổ hợp hiện đại Nổi bật

TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân

TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân Nổi bật

Diễn biến mới nhất tại tuyến metro hơn 60.000 tỷ đồng, nối thẳng thành phố giàu nhất Việt Nam tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Diễn biến mới nhất tại tuyến metro hơn 60.000 tỷ đồng, nối thẳng thành phố giàu nhất Việt Nam tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

00:01 , 13/10/2026
Siêu dự án 1,7 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nằm tại chân đèo đẹp nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” đón tin vui

Siêu dự án 1,7 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nằm tại chân đèo đẹp nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” đón tin vui

00:00 , 13/10/2026
Cận cảnh 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

Cận cảnh 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

22:13 , 12/10/2026
Một đoạn đường chưa đầy 2km ở Hà Nội tập trung hàng loạt trường đại học lớn, cùng nhiều dự án bất động sản, có nút giao ba tầng, metro chạy dọc tuyến

Một đoạn đường chưa đầy 2km ở Hà Nội tập trung hàng loạt trường đại học lớn, cùng nhiều dự án bất động sản, có nút giao ba tầng, metro chạy dọc tuyến

21:33 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên