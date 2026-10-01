Siêu dự án 1,7 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nằm tại chân đèo đẹp nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” đón tin vui

Ngày 8/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã nhận được văn bản của CTCP Vinpearl về việc thông báo các căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (Vinhomes Hải Vân Bay) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, Sở Xây dựng xác định 154 căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc phân khu 2 của dự án đủ điều kiện được bán theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Sở yêu cầu, chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của các thông tin liên quan đến dự án và nhà ở hình thành trong tương lai đã cung cấp. Đồng thời, cơ quan này lưu ý dự án thuộc khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Trong đó, đối với tiến độ thanh toán, lần đầu không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Các lần thanh toán tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số tiền thu không được vượt quá 70% giá trị hợp đồng khi nhà ở chưa được bàn giao cho bên mua.

Trường hợp bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán nhà ở khi bất động sản đã đáp ứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Số tiền thu từ khách hàng phải được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, phục vụ đầu tư xây dựng dự án; đồng thời, chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã duyệt cho chủ đầu tư mở bán hơn 3.400 căn thấp tầng thuộc khu 1 và 3 của dự án.

Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại TP Đà Nẵng được khởi công vào tháng 6/2025. Dự án có quy mô khoảng 507 ha, tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị đa chức năng quy mô lớn tại miền Trung. Theo kế hoạch, các hạng mục đầu tiên dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2027.