Vùng núi cao "lạnh nhất Việt Nam", mùa đông xuất hiện tuyết rơi, mùa hè mát mẻ: Nơi Sun Group rót hơn 7.350 tỷ đồng làm cáp treo, có thể đón 1 triệu khách mỗi năm

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm tỉnh khoảng 30km, Mẫu Sơn là khu vực núi cao có địa hình đặc trưng với khoảng 80 đỉnh lớn nhỏ. Trong đó, Phia Pò, còn gọi là Núi Cha, cao 1.541m và Phia Mè, tức Núi Mẹ, cao 1.520m so với mực nước biển. Khu du lịch Mẫu Sơn thuộc xã Mẫu Sơn, có tổng diện tích khoảng 10.470ha.

Nhờ độ cao và vị trí địa lý, Mẫu Sơn có khí hậu mát mẻ vào mùa hè và rét sâu trong mùa đông. Nhiệt độ trung bình năm tại đây khoảng 15,6 độ C. Vào những đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ trên đỉnh núi có thể xuống dưới 0 độ C, tạo điều kiện xuất hiện băng giá, thậm chí có tuyết rơi.

Nơi đây thường xuyên ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước vào mùa đông, thậm chí xuất hiện băng giá và tuyết rơi trong những đợt rét đậm. Chính vì vậy, Mẫu Sơn được nhiều du khách ví như "vùng đất lạnh nhất Việt Nam".

Cùng với rừng núi, thung lũng và biển mây, những hiện tượng thời tiết này khiến Mẫu Sơn trở thành điểm đến thu hút du khách vào mùa đông, đồng thời có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng trong mùa hè.

Thời điểm này cũng là mùa săn mây tại Mẫu Sơn. Khi những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, biển mây thường xuất hiện giữa các dãy núi trùng điệp, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng núi cao. Đây là thời điểm thu hút những du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá và tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp giữa núi rừng Lạng Sơn.

Để khai thác tiềm năng du lịch của khu vực, tỉnh Lạng Sơn đang thúc đẩy dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn do Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn, thuộc Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn có tổng vốn đầu tư 7.352 tỷ đồng, quy mô khoảng 692ha và được chia thành hai giai đoạn. Đây là lần thứ ba dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau các lần vào năm 2020 và 2022.

Trong tổng vốn đầu tư, giai đoạn I có mức đầu tư 4.898 tỷ đồng, diện tích gần 122ha tại các xã Lộc Bình và Mẫu Sơn. Các hạng mục dự kiến gồm nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo, khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm sự kiện, khu thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và các khu ẩm thực, mua sắm. Giai đoạn II có vốn đầu tư 2.454 tỷ đồng, diện tích hơn 570ha tại xã Mẫu Sơn, định hướng phát triển các công trình lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, thể thao, văn hóa và tâm linh.

Theo mục tiêu được phê duyệt, quần thể du lịch hướng đến phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sinh thái, vui chơi giải trí và du lịch văn hóa tâm linh mang bản sắc vùng núi phía Bắc, đáp ứng nhu cầu khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 2592, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, UBND các xã Mẫu Sơn và Lộc Bình được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân bị ảnh hưởng, phối hợp kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Các khu vực trọng điểm cần tập trung giải phóng mặt bằng trong năm 2026 gồm ga đi, ga đến, tuyến cáp treo, đỉnh Mẫu Sơn và núi Phặt Chỉ.



