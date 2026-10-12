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Một doanh nghiệp được giao hơn 2.400m2 đất để làm dự án nhà ở xã hội Liên Hà

| | Bất động sản

Công ty Sugina được giao hơn 2.417m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Liên Hà.

Một doanh nghiệp được giao hơn 2.400m2 đất để làm dự án nhà ở xã hội Liên Hà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT UBND TP.Hà Nội

UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 về việc giao Công ty CP Công nghệ môi trường Sugina (Sugina) 2.417m² đất tại xã Thư Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Liên Hà.

Mục đích sử dụng đất là Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày được cấp phép. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND TP giao Sugina có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành có liên quan để thực hiện các thủ tục cũng như nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Nói thêm về chủ đầu tư, Sugina được thành lập vào giữa tháng 12/2022, hoạt động chính trong lĩnh vực Thoát nước và xử lý nước thải.

Thời điểm này, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập: Hoàng Lâm 15%, Đào Văn Thành 15%, Vũ Thị Khánh Vân 30%, Bùi Vũ Hiệp 15% và Đinh Văn Hoan 25%. Đến tháng 9/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 36 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Ông Bùi Vũ Hiệp (SN 1979) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Sugina. Ngoài ra, ông Hiệp còn đứng tên và là cổ đông nắm cổ phần chi phối tại loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH Kỹ thuật Đầu tư Hải Đăng, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Bằng Giang, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình Vạn Phúc,..

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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