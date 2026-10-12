TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân
Sau gần 15 năm hoạt động, Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, TPHCM vẫn đìu hiu, hàng loạt căn hộ chưa có người ở. Mới đây, Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất chuyển gần 1.000 căn hộ bỏ trống tại đây thành nhà cho công nhân thuê với giá rẻ.
Khu dân cư Vĩnh Lộc B (phường Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) được đưa vào sử dụng từ năm 2010, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhằm bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa trong chương trình nâng cấp đô thị.
Nơi đây có gần 1.000 căn hộ tại đã bỏ trống nhiều năm.
Sau hơn 15 năm đưa vào hoạt động, cả nghìn căn hộ vẫn chưa được sử dụng.
Có những dãy nhà hàng chục căn, nhưng chỉ có lác đác vài ba hộ sinh sống. Anh Hải - một cư dân sinh sống lâu năm tại khu tái định cư - cho biết, dãy nhà anh vừa mới có đơn vị đến nâng cấp, chỉnh trang lại nên nhìn tươm tất hơn trước.
Với những căn hộ có người dân sinh sống, đa số đều hài lòng bởi nơi đây có nhiều trường học, dân cư thân thiện. Một môi trường trong lành để người trẻ có thể đến sinh sống, học tập, làm việc...
Trường học từ mầm non đến cấp 3, siêu thị hoành tráng ngay trong khu dân cư.
Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, việc chuyển đổi số căn hộ này thành nhà cho thuê có thể tận dụng ngay quỹ nhà sẵn có, giảm lãng phí tài sản và bổ sung nguồn cung cho người lao động thay vì phải chờ xây dựng dự án mới.
Theo Uyên Phương
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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