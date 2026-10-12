TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân

Có những dãy nhà hàng chục căn, nhưng chỉ có lác đác vài ba hộ sinh sống. Anh Hải - một cư dân sinh sống lâu năm tại khu tái định cư - cho biết, dãy nhà anh vừa mới có đơn vị đến nâng cấp, chỉnh trang lại nên nhìn tươm tất hơn trước.