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Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá đất làm khu nhà ở tại thôn Nội Viên

| | Bất động sản

Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá đất để thực hiện dự án khu nhà ở tại thôn Nội Viên, xã Tân Chi với giá khởi điểm hơn 122 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 7/10/2026, UBND TP Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thôn Nội Viên, xã Tân Chi (trước thuộc huyện Tiên Du), TP Bắc Ninh.

Tổng diện tích khu đất: 32.103,26 m2 theo Quyết định giao đất số 833/QĐUBND ngày 16/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Chi.

Trong đó, đất ở dân cư (157 lô): 12.278,09 m2 được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 1.140,15 m2 đất thương mại dịch vụ được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Còn 18.685,02 m2 đất thương mại, dịch vụ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bao gồm: Đất cây xanh 1.628,00 m2, đất bãi đỗ xe: 949,60 m2; đất giao thông 13.566,28 m2; đất hạ tầng kỹ thuật: 2.541,14 m2.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là 50 năm tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá khởi điểm tạm tính là 122,4 tỷ đồng bao gồm 118,1 tỷ đồng đối với diện tích đất ở giao đất có thu tiền sử dụng đất và gần 4,3 tỷ đồng với diện tích đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Tiên Phong là đơn vị được đề xuất giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến quý IV/2026, quý I/2027.

Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá đất làm khu nhà ở tại thôn Nội Viên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thôn Nội Viên, xã Tân Chi có quy mô dân số khoảng 628 người. Dự án đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà ở (157 lô), chiều cao 4 tầng 1 tum, mật độ xây dựng 100%, diện tích xây dựng khoảng 12.278,09 m2. Với hạn mục đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ có chiều cao 3-5 tầng, mật độ xây dựng 80%.

Tiến độ thực hiện dự án: 4 năm (48 tháng) kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án (chưa bao gồm chi phí GPMB) là 568,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến tạm tính theo Bảng giá đất 122,4 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng của dự án dự kiến gần 445,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng nêu trên là sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư cuối cùng của dự án do nhà đầu tư trúng đấu giá xác định từ Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định, phê duyệt đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500, quy định pháp luật về xây dựng.

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

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