Novaland chưa giải ngân xong vốn huy động từ đợt chào bán ESOP năm 2025

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa có báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Công văn số 6499/UBCK-QLCB ngày 17/10/2025 của UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 9/10/2025, Novaland đã chào bán thành công gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 487,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến sử dụng nêu trên để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Tính đến ngày báo cáo 9/10/2026, Novaland đã sử dụng hơn 438,5 tỷ đồng để thanh toán vay của bên liên quan (gồm nợ gốc và lãi vay), gần 22,9 tỷ đồng thanh toán chi phí lương và các khoản phải trả người lao động, còn lại hơn 26,1 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Nguồn: NVL

Trong một diễn khác, Công ty CP Diamond Properties đăng ký bán ra 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/9/2026 đến ngày 9/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu từ hơn 181 triệu cổ phiếu xuống hơn 178,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,536% xuống 7,424% vốn tại Novaland.

Được biết, ông Bùi Cao Nhật Quân- Chủ tịch HĐQT của Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Mới đây, Novaland đã có văn bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/9/2026.

Cụ thể, Novaland chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 1/10/2026.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 8/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 8/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal phát hành.

Còn 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland "rót" vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.