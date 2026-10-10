Novaland dùng gần 439 tỷ đồng tiền ESOP trả nợ, chi 23 tỷ đồng trả lương nhân viên

Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn vừa công bố, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã thu về 487 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), kết thúc ngày 9/10/2025.

Trong tổng số tiền huy động được, doanh nghiệp đã sử dụng hơn 438 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi vay của các bên liên quan, tương đương gần 90% tổng số tiền thu về.

Khoản chi lớn thứ hai là thanh toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động với gần 22,9 tỷ đồng. Sau khi thực hiện các khoản chi trên, Novaland còn hơn 26 tỷ đồng chưa sử dụng.

Đợt ESOP năm 2025 được Novaland triển khai theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2025. Công ty phát hành hơn 48,75 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tổng cộng 487,5 tỷ đồng.

Theo phương án đã công bố, số tiền thu được nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và vốn lưu động. Doanh nghiệp không huy động vốn cho dự án cụ thể.

Việc phần lớn nguồn tiền từ đợt phát hành được sử dụng để thanh toán các khoản vay bên liên quan cho thấy ưu tiên phân bổ vốn của Novaland trong đợt này là xử lý nghĩa vụ tài chính, bên cạnh việc đáp ứng các khoản phải trả người lao động.