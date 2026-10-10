Palm City khởi công công viên ven sông, đưa gần 3 km mặt nước vào đời sống đô thị

Gần 3 km bờ sông Giồng Ông Tố tiếp giáp khu đô thị được phát triển thành không gian công cộng, kết nối với hệ thống đường chạy bộ dài khoảng 3,5 km. Không gian này được quy hoạch cùng các khu vực vận động, nghỉ ngơi, cây xanh và những khoảng mở dành cho sinh hoạt ngoài trời, tạo thành một trục cảnh quan ven sông.

Gần 3 km bờ sông, đa dạng trải nghiệm

Hệ thống đường chạy tại Palm City gồm tuyến ven sông dài khoảng 3,5 km, tuyến ngắm hoàng hôn dài 2 km và tuyến rừng oxy dài 1,5 km.

Nếu tuyến ven sông khai thác trực tiếp lợi thế mặt nước cho vận động và đi bộ, tuyến hoàng hôn tạo một nhịp trải nghiệm ngắm cảnh vào cuối ngày. Tuyến rừng oxy đưa người sử dụng vào các tầng cây xanh, tạo một không gian gần gũi hơn với thiên nhiên.

Các tuyến được kết nối với những khoảng nghỉ, điểm nhìn ra mặt nước, khu vực cây xanh và không gian vận động tạo raa nhiều lựa chọn sử dụng, thay vì chỉ hình thành một tuyến đường chạy dọc bờ sông.

Thiết kế cảnh quan có sự tham gia của đơn vị tư vấn đến từ Brazil, với kinh nghiệm triển khai hơn 300 dự án tại 3 châu lục. Giai đoạn I dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Theo ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties, công viên ven sông được nhìn nhận như một phần trong cấu trúc không gian đô thị.

"Chúng tôi không xem công viên ven sông đơn thuần là một tiện ích bổ sung cho khu đô thị. Với Palm City, thiên nhiên, đặc biệt là yếu tố mặt nước, là một phần trong cấu trúc không gian đô thị."

Phối cảnh một góc công viên ven sông. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Với định hướng này, gần 3 km không gian công cộng được quy hoạch thành công viên và không gian công cộng, công trình tạo thêm một trục cảnh quan kết nối các phân khu trong Palm City. Công viên tạo thêm khoảng xanh, đồng thời mở rộng không gian sử dụng của cư dân ra ngoài nơi ở.

Đối với những gia đình nhiều thế hệ, các không gian như vậy tạo thêm cơ hội để ông bà, cha mẹ và con cái có thể cùng ra ngoài, mỗi người theo một cách riêng nhưng vẫn có thời gian ở bên nhau.

Palm River kết nối trực tiếp với cảnh quan ven sông

Palm River, phân khu căn hộ ven sông mới nhất của Palm City, nằm dọc sông Giồng Ông Tố trên khu đất khoảng 1,9 ha, gồm 4 tòa tháp cao 36 tầng.

Được phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, Palm River kết nối trực tiếp với hệ thống cảnh quan, công viên và đường chạy bộ ven sông của toàn khu. Từ không gian ở, cư dân có thể tiếp cận các tuyến cảnh quan và không gian công cộng chung của Palm City.

Bên cạnh hệ thống không gian chung, Palm River được định hướng với hơn 68 tiện ích, tập trung vào vận động, chăm sóc sức khỏe và thư giãn như Sky Onsen, Cold Plunge, hồ bơi dài 70 m, Sky Gym & Pilates, Sky Yoga Deck và Private Spa.

Giá trị của không gian được tính bằng thời gian sử dụng

Với Hướng Việt, công viên ven sông không được nhìn như một hạng mục hoàn thành tại thời điểm khởi công hay bàn giao, mà thực sự được cư dân sử dụng mỗi ngày và duy trì giá trị lâu dài.

"Một khu đô thị đáng sống không chỉ được tạo nên từ những công trình, mà còn từ cách thiên nhiên được gìn giữ và đưa vào đời sống một cách hài hòa. Tại Hướng Việt Properties, chúng tôi theo đuổi định hướng phát triển bền vững thông qua việc kiến tạo những không gian sống có giá trị lâu dài, đồng hành cùng cộng đồng cư dân qua thời gian." ông Toàn chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Hướng Việt Properties kỳ vọng công viên và đường chạy bộ ven sông theo thời gian sẽ trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống tại Palm City.

Palm City có quy mô khoảng 30,6 ha tại Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TP.HCM, phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp nhà ở, thương mại, cảnh quan và tiện ích.

Thông tin dự án: Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ 3 (CC3) thuộc dự án Khu Trung tâm Nam Rạch Chiếc