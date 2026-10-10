Ngay tháng sau, Xuân Thiện Ninh Bình sẽ làm dự án thủy điện gần 28.000 tỷ đồng tại tỉnh rộng nhất miền Bắc

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Sáng ngày 8/10, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành, UBND các xã Mường Bang, Mường Cơi và lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình về kế hoạch khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên dự kiến được đầu tư trên địa bàn xã Mường Bang, công suất 1.200 MW, gồm 4 tổ máy. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 21.500 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 6.400 tỷ đồng. Dự án được thiết kế phát điện hằng ngày vào giờ cao điểm, với thời gian phát điện tối đa 7 giờ/ngày, góp phần nâng cao khả năng điều tiết hệ thống điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình đã báo cáo tiến độ chuẩn bị dự án, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ, phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các nội dung liên quan để đủ điều kiện tiến hành khởi công, triển khai dự án theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Thành Công thống nhất chủ trương của Tập đoàn Xuân Thiện về việc tổ chức khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên vào ngày 15/11/2026 tại xã Mường Bang. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm các điều kiện phục vụ khởi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình tiếp nhận hồ sơ, rà soát tiến độ chuyển mục đích sử dụng rừng, công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giao Sở Xây dựng chủ trì thẩm định tổng mặt bằng; rà soát quy hoạch chung của xã để tích hợp các nội dung liên quan đến dự án vào quy hoạch chung; phối hợp nghiên cứu, thiết kế hệ thống giao thông phục vụ triển khai dự án.

Sở Công Thương phối hợp với hoàn thiện các thủ tục pháp lý thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, đồng thời phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến thiết kế dự án. Sở Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác đầu tư theo quy định.

Ông cũng yêu cầu UBND xã Mường Bang, Mường Cơi phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình tổ chức đo đạc đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính, triển khai các bước kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Đồng thời, rà soát hiện trạng các tuyến giao thông liên quan để đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, lãnh đạo tỉnh Sơn La đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý; hoàn thiện tổng mặt bằng và các nội dung kỹ thuật liên quan; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ khởi công dự án theo kế hoạch.