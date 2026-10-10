Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội lịch sử - nơi 72 năm trước đã chứng kiến lễ chào cờ đầu tiên của ngày tiếp quản Thủ đô, mở ra trang sử mới đầy tự hào. Trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và đổi mới, biểu tượng thiêng liêng này vẫn sừng sững giữa lòng thành phố, như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và khát vọng vươn mình của một "Thành phố vì hòa bình".