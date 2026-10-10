Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô
Theo Nam Giang - Như Ý |
10-10-2026 - 13:31 PM |
Bất động sản
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều công trình, địa danh biểu tượng và các tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, pa-nô, băng rôn và hoa tươi.
Theo Nam Giang - Như Ý
Tiền phong
Theo Tiền phong
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