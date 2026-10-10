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Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô

| | Bất động sản

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều công trình, địa danh biểu tượng và các tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, pa-nô, băng rôn và hoa tươi.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 1.

Quanh khu vực Cột cờ Hà Nội được trang trí pa-nô, áp phích lớn để chào mừng ngày lễ trọng đại.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 2.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội lịch sử - nơi 72 năm trước đã chứng kiến lễ chào cờ đầu tiên của ngày tiếp quản Thủ đô, mở ra trang sử mới đầy tự hào. Trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và đổi mới, biểu tượng thiêng liêng này vẫn sừng sững giữa lòng thành phố, như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và khát vọng vươn mình của một "Thành phố vì hòa bình".

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 3.

Tòa nhà Quốc hội trong dịp lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 4.

Không khí chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô lan tỏa khắp các phố phường Hà Nội. Trên các tuyến phố như Xã Đàn, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng... sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pa-nô, áp phích lớn nổi bật giữa những hàng cây.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 5.

Trước trụ sở UBND TP Hà Nội bên Hồ Hoàn Kiếm, cờ Tổ quốc tung bay và pa-nô "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 6.

Không khí chào mừng ngày lễ tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 7.

Những bồn hoa rực sắc đỏ vàng được trang trí quanh khu vực này.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 8.

Hàng pa-nô chào mừng được đặt dọc đường Độc Lập.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 9.

Hồ Hoàn Kiếm trong không khí chào mừng đại lễ.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 10.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò rực rỡ cờ hoa.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 11.

Những hình ảnh lịch sử được in trên những tấm pa-nô dọc các tuyến phố.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 12.

Bồn hoa rực rỡ kết hợp với cụm cờ Tổ quốc, cờ Đảng được đặt dọc các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 13.

Hàng cờ đỏ trên đường Thanh Niên.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 14.

Sắc đỏ của cờ hoa, pa-nô, băng-rôn tạo nên diện mạo rực rỡ cho Hà Nội trong những ngày kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 15.

Một con ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn rực sắc cờ đỏ mừng đại lễ.

Theo Nam Giang - Như Ý

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