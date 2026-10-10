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4 ý tưởng hô biến 'góc chết' trong nhà thành không gian tiện ích

| | Bất động sản

Nếu biết cách tận dụng, những góc trống tưởng chừng bỏ đi trong nhà vẫn có thể biến thành không gian thư giãn, lưu trữ.

Những góc trống dưới cầu thang, góc tường hẹp hay khoảng không dưới cửa sổ thường bị bỏ quên hoặc tích tụ bụi bẩn theo thời gian. Tuy nhiên, chỉ với một chút khéo léo trong cách bố trí, gia chủ hoàn toàn có thể biến “góc chết” thành không gian vừa tiện ích, vừa nâng tầm thẩm mỹ cho ngôi nhà.

“Góc chết” dưới chân cầu thang

4 ý tưởng hô biến 'góc chết' trong nhà thành không gian tiện ích- Ảnh 1.

Khu vực học tập dưới gầm cầu thang. (Ảnh: Whit Preston)

Gầm cầu thang vốn là diện tích thường bị lãng quên nhất trong các ngôi nhà. Thay vì biến nơi đây thành kho chứa đồ bừa bộn, hãy thiết kế một hệ tủ âm tường kết hợp kệ sách và bàn làm việc thông minh.

Chỉ cần lắp đặt một mặt bàn gỗ vừa vặn, bổ sung đèn LED chiếu sáng tông màu ấm cùng chiếc ghế đơn gọn nhẹ là có ngay góc làm việc, học tập yên tĩnh.

Bên cạnh đó, gầm cầu thang cũng có thể thiết kế thành không gian ấm cúng cho thú cưng, tủ đựng rượu...

Khoảng trống dưới cửa sổ thành góc thư giãn

Nhiều gia đình thường để trống khoảng tường ngay dưới khung cửa sổ phòng ngủ hoặc phòng đọc sách. Đây thực chất là vị trí sở hữu nguồn ánh sáng tự nhiên tuyệt vời nhất trong nhà.

4 ý tưởng hô biến 'góc chết' trong nhà thành không gian tiện ích- Ảnh 2.

(Ảnh: Zeke Ruelas)

Ý tưởng tuyệt vời cho khu vực này là thiết kế một bệ ngồi tích hợp các ngăn kéo chứa đồ phía dưới. Thiết kế này vừa có thêm không gian lưu trữ, vừa sở hữu một chỗ tựa lưng ngắm cảnh, đón nắng ban mai vô cùng dễ chịu.

Góc tường đặt kệ trang trí

4 ý tưởng hô biến 'góc chết' trong nhà thành không gian tiện ích- Ảnh 3.

(Ảnh: Full Spectrum)

Những góc tường có thể tận dụng để biến thành nơi đặt kệ trang trí vừa tối ưu diện tích, vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Một số vật dụng có thể đặt ở kệ góc tường như sách, đồ trang trí, cây xanh...

Bức tường trống dọc hành lang: Hệ tủ lưu trữ âm tường đa năng

4 ý tưởng hô biến 'góc chết' trong nhà thành không gian tiện ích- Ảnh 4.

Kệ tủ dọc hành lang. (Ảnh: Happynest)

Hành lang di chuyển giữa các phòng thường bị bỏ trống vì nỗi lo làm hẹp lối đi. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng khoảng tường dọc hành lang để làm hệ kệ siêu mỏng hoặc tủ âm tường kịch trần, sẽ tối ưu hóa được lượng lớn không gian lưu trữ.

Tại đây có thể cất giữ giày dép, đồ dùng gia đình ít khi dùng tới, hoặc biến nó thành một triển lãm tranh ảnh gia đình thu nhỏ.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
nhà

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