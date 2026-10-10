Hà Nội có 292 công trình, dự án đăng ký triển khai trong năm 2026, tổng vốn gần 385.000 tỷ đồng

UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Phùng Hữu Phú, Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, doanh nghiệp tiêu biểu.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội và trực tuyến đến 126 xã/phường của thành phố Hà Nội.

18 công trình, dự án mở rộng không gian phát triển Thủ đô

Báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 8-10-2026, toàn thành phố có 292 công trình, dự án đăng ký khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và trong năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng.

Trong tổng vốn đầu tư, vốn ngân sách khoảng 34.119 tỷ đồng, chiếm 8,9%; vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm 91,1%, gồm khoảng 341.190 tỷ đồng vốn khác và 9.577 tỷ đồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Dịp 10-10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Các công trình, dự án được triển khai trên cơ sở định hướng phát triển Thủ đô, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực kết nối, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi công trình mang một dấu ấn riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Cụ thể, có 4 công trình, dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật, tổng vốn khoảng 6.721 tỷ đồng, gồm: 3 công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng và 1 công trình thuộc lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, 13 công trình, dự án khởi công và triển khai thực hiện có tổng vốn khoảng 119.928 tỷ đồng, gồm 5 dự án hạ tầng; 2 dự án thương mại, dịch vụ; 2 dự án văn hóa, thể thao và du lịch; 3 dự án giáo dục và 1 dự án quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành

Đối với các công trình, dự án khởi công, khánh thành và triển khai thực hiện vào các dịp khác trong năm 2026, thành phố có 197 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 241.850 tỷ đồng. Trong đó, 47 công trình, dự án hoàn thành, khánh thành với tổng vốn khoảng 2.245 tỷ đồng; 150 công trình, dự án khởi công và triển khai thực hiện với tổng vốn khoảng 239.605 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công ngày 25-6-2023, có tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường thuộc địa phận Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm triển khai, cả 4 gói thầu xây lắp đang tập trung thi công các hạng mục còn lại, chủ yếu là thảm bê tông nhựa, chiếu sáng và an toàn giao thông.

Toàn tuyến đã thảm khoảng 40km bê tông nhựa, sản lượng thực hiện ước đạt 90%. Trong đó, đoạn tuyến dài 15 km thuộc gói thầu số 9, từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật ngày 9-10-2026. Thành phố dự kiến tiếp tục thông xe hai đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 22 km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án đường song hành trong năm 2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường năng lực kết nối, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.

Dự án thành phần 2: Xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 được khởi công ngày 20-3-2026 theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch UBND thành phố, có tổng chiều dài khoảng 2,2km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng. Dự án gồm đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài 0,71km, rộng 50 m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 0,6km; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài 0,91km, rộng 40m.

Công tác giải phóng mặt bằng cả ba đoạn đã hoàn thành 100%, với tổng diện tích hơn 101.896m². Đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã thi công khoảng 90% khối lượng; hai đoạn còn lại đã hoàn thành các hạng mục thoát nước, đang thi công nền và mặt đường. Đây là ba đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của toàn tuyến Vành đai 2,5 dài hơn 19km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu vực và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.

Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách Yên Sở được khởi công từ quý II-2025, có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng, diện tích gần 27.600m². Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, có tầng hầm rộng 5.000m², hệ thống tổ chức giao thông, đón trả khách và đỗ xe theo hướng khép kín. Các giải pháp vé điện tử, camera giám sát và bảng thông tin LED thời gian thực được tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

Với công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày, Bến xe khách Yên Sở được định hướng trở thành đầu mối vận tải hành khách thứ 7 của Thủ đô, góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho các bến xe hiện hữu và nâng cao năng lực kết nối tại cửa ngõ phía Nam.

Khơi thông nguồn lực văn hóa, thương mại, dịch vụ và logistics

Dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên hướng tới khai thác hiệu quả giá trị di sản, hình thành không gian đô thị mới kết nối từ sông Hồng vào trung tâm thành phố.

Với chiều dài tuyến hơn 1,7km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên, dự án được triển khai trên nguyên tắc bảo tồn cấu trúc đá nguyên bản, bảo đảm an toàn đường sắt và phát huy giá trị kiến trúc, lịch sử. Không gian được chia thành năm khu vực chức năng. Dự án góp phần đưa di sản trở thành một phần của đời sống cộng đồng, tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc, kết nối giá trị lịch sử với nhịp sống đô thị đương đại.

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh do Công ty cổ phần du lịch thương mại Cổ Loa, đơn vị thành viên của Tập đoàn Thành Công (TC Group), thực hiện. Dự án thuộc Khu nghỉ dưỡng The Five Hotel & Resort Evara, có diện tích xây dựng gần 10.000m², tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD.

Công trình gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, tổng diện tích sàn gần 80.000 m², dự kiến cung cấp hơn 350 phòng khách sạn, 330 căn hộ dịch vụ và 5.000 m² văn phòng, cùng các không gian hội nghị, sự kiện, triển lãm. Tổ hợp được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, tích hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và mua sắm. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, đón tiếp du khách và đối tác quốc tế, tạo thêm cơ hội giao thương tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được triển khai theo cơ chế xây dựng công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Tuyến đường dài khoảng 1,76km, quy mô 4 làn xe, bố trí dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh hiện hữu; trong đó, phần cầu cạn dài gần 1,45 km, vượt qua các nút giao Huỳnh Tấn Phát và Thạch Bàn. Dự án hướng tới tổ chức giao thông liên tục, tách dòng phương tiện liên tỉnh, quá cảnh khỏi hệ thống giao thông mặt đất, đồng thời, duy trì đường dưới cầu và đường gom hiện hữu để bảo đảm kết nối khu vực.

Công trình được đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh với camera AI, biển báo điện tử và các giải pháp chiếu sáng, chống ồn, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng xanh và bền vững

Dự án đầu tư cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền và Tập đoàn MIK làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án thành phần I thực hiện trên lưu vực nghiên cứu, thu gom và xử lý nước thải khoảng 7.751 ha, đi qua các phường, xã: Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng và Thuận An. Hệ thống gồm gần 61 km tuyến cống thu gom, 29 trạm bơm nâng và 5 nhà máy xử lý nước thải thuộc các lưu vực Phúc Đồng, An Lạc, Ngọc Thụy, Đông Dư và Phú Thị. Tổng công suất thiết kế đạt 142.000m³/ngày, công suất khi mưa đạt 180.000 m³/ngày.

Các nhà máy áp dụng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ tuần tự cải tiến, ngầm hóa dưới lòng đất nhằm tối ưu cảnh quan và kiểm soát mùi. Nước sau xử lý được định hướng phục vụ tưới tiêu an toàn và bổ sung nguồn nước cho sông Cầu Bây. Dự án thành phần II thực hiện nạo vét lòng sông, kè bờ, xây dựng hệ thống bổ cập nước, trạm bơm, hồ lắng bùn rộng khoảng 10ha và tuyến đường ven sông dài hơn 14km.

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư trên toàn tuyến sông qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Các hạng mục bao gồm: Cải tạo, nạo vét lòng sông, kè bờ, tu bổ những vị trí xung yếu của hệ thống đê điều, xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom nước thải hai bên sông và các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. Việc đầu tư đồng bộ được kỳ vọng từng bước hạn chế tình trạng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hành lang công trình thủy lợi.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành

Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), trên địa bàn các phường: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm và Đại Mỗ, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng.

Hệ thống thu gom lưu vực S3 có tổng chiều dài khoảng 24,09km tuyến cống đường kính D300-D1500, cùng các hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng. Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế 91.500m³/ngày, có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000m³/ngày. Dự án góp phần thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, giảm ô nhiễm nguồn nước và cải thiện môi trường sống cho người dân khu vực phía Tây Thủ đô.

Mở rộng không gian công nghiệp, du lịch và dịch vụ chất lượng cao

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 được định hướng trở thành không gian sản xuất công nghiệp thế hệ mới của Hà Nội, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và có hàm lượng công nghệ cao.

Toàn khu công nghiệp có diện tích hơn 449ha, được triển khai theo hai giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy liên kết, cộng sinh công nghiệp.

Tối thiểu 30% quỹ đất công nghiệp được định hướng dành cho các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, robot và tự động hóa, công nghiệp bán dẫn, công nghệ y - sinh học, vật liệu tiên tiến, an ninh mạng và hàng không - vũ trụ. Dự án dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động, góp phần mở rộng không gian sản xuất, thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, các hạng mục chính dự án gồm: Khu vực nuôi thả, chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục; không gian trưng bày, triển lãm và các hoạt động giáo dục cộng đồng. Dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh, mặt nước đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho động vật. Điểm nhấn của Công viên là các show diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên tổng diện tích 125 ha.

Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha, gồm: Sân vận động đua ngựa, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, hệ thống chuồng nuôi, huấn luyện, chăm sóc ngựa và các hạng mục dịch vụ, kỹ thuật, cảnh quan. Tổ hợp còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng; hồ điều hòa rộng khoảng 22,5ha góp phần tạo dựng không gian cảnh quan, sinh thái.