Cận cảnh công trường hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 ở Hà Nội
Theo Viên Minh/VTC News |
10-10-2026 - 16:15 PM |
Bất động sản
Hai cầu vượt tại Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đang được thi công gấp rút, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2026, góp phần hoàn thiện Vành đai 1 Hà Nội.
- 10-10-2026
- 09-10-2026
- 09-10-2026
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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