Hà Nội phân luồng giao thông Vành đai 1, đường La Thành đi một chiều

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 1, thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, được triển khai từ ngày 9/10/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Cụ thể, đoạn từ nút giao Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ - Láng Hạ được tổ chức giao thông hai chiều trên hai chiều đường riêng biệt, dành cho tất cả các loại phương tiện. Bề rộng mặt đường thực hiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; riêng khu vực gần nút giao đang thi công cầu cạn, phương tiện lưu thông theo bề rộng mặt đường hiện trạng.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 9/10 để phục vụ thông xe toàn tuyến.

Tương tự, đoạn từ nút giao Giảng Võ - Láng Hạ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh và đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục cũng được tổ chức giao thông hai chiều trên hai chiều đường riêng biệt, phục vụ tất cả các loại phương tiện.

Đáng chú ý, trên đường La Thành, phương án tổ chức giao thông một chiều được áp dụng đối với tất cả phương tiện theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục.

Đối với các nút giao trên tuyến, Sở Xây dựng yêu cầu giữ nguyên phương án tổ chức giao thông theo thông báo ban hành ngày 1/9/2026.

Để bảo đảm giao thông an toàn trong quá trình khai thác, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thống nhất phương án rào chắn tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, bảo đảm tiến độ thi công các dự án và hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Việc điều chỉnh phạm vi rào chắn tại khu vực này chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị thống nhất phương án, tiến độ và báo cáo Sở Xây dựng để phối hợp với Công an thành phố cùng các bên liên quan xem xét trước khi triển khai.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung biển báo, vạch sơn, duy tu mặt đường và hệ thống rào chắn; bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn từ xa và tại chỗ, đặc biệt tại các lối vào Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại những đoạn chưa đủ mặt cắt theo thiết kế hoặc khu vực tập trung đông người như cổng bệnh viện, trường học, cần bổ sung biển hạn chế tốc độ, biển cấm dừng, đỗ và biển báo công trường.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm như đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép và không chấp hành hệ thống biển báo, nhất là tại các nút giao và khu vực rào chắn thi công.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp. Chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh và hoàn thiện hệ thống điểm quay đầu dưới gầm cầu, góp phần tăng khả năng kết nối giữa hai bên đường, giảm áp lực giao thông tại các nút giao.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông lần này nhằm phục vụ thông xe toàn tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đồng thời bảo đảm an toàn cho các phương tiện trong thời gian tiếp tục thi công, hoàn thiện những hạng mục còn lại.