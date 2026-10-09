Giải bài toán vật liệu và giải pháp, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển hạ tầng giao thông mang tính lịch sử của Việt Nam

Diễn ra từ 8/10 đến 10/10 tại Hà Nội, sự kiện năm nay mang chủ đề “Kiến tạo tương lai đường sắt Việt Nam”, tập trung vào thảo luận về chuỗi cung ứng và giải pháp, hướng tới phát triển hệ sinh thái đường sắt hiện đại, thông minh và bền vững.

Hệ giải pháp vật liệu xây dựng chuyên dụng cho hạ tầng giao thông

Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam nhận định, Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển hạ tầng giao thông mang tính lịch sử. Các dự án trọng điểm như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mạng lưới metro đô thị tại Hà Nội và TP.HCM… cùng với nhiều đại dự án giao thông không - thủy - bộ khác, không chỉ đòi hỏi năng lực thi công quy mô lớn, mà còn còn cầu các giải pháp vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về độ bền, hiệu suất vận hành và kiểm soát phát thải.

Trong dòng chuyển động đó, Saint-Gobain mang đến hệ sinh thái giải pháp vật liệu xây dựng chuyên dụng cho 4 nhóm dự án hạ tầng giao thông - từ đường sắt và nhà ga, đường bộ và cầu, sân bay đến công trình ngầm. Danh mục sản phẩm đa dạng trải rộng các thương hiệu Fosroc, GCP, Chryso… đáp ứng toàn diện các yêu cầu về độ bền, độ an toàn và hiệu năng công trình.

Đối với trọng tâm “Hạ tầng đường sắt và nhà ga” của VRT & CON 2026, Saint-Gobain đáp ứng bằng hệ giải pháp chống thấm, kiểm soát thấm tại khe nối và mạch ngừng, phụ gia bê tông, vữa rót, neo cấy và liên kết kết cấu, sửa chữa và phục hồi công trình, xử lý nứt và gia cường kết cấu, sàn kỹ thuật, đồng thời cải thiện không gian nhà ga và khu vực hành khách.

Năng lực triển khai của Saint-Gobain đã được khẳng định qua nhiều dự án trọng điểm trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, các giải pháp của doanh nghiệp hiện diện tại Metro Nhổn (Hà Nội) và Metro Bến Thành - Suối Tiền (TP.HCM). Trên thế giới, Saint-Gobain đã đồng hành nhiều dự án quy mô lớn như: Grand Paris Express (Pháp), San Francisco BART (Mỹ), HS2 (Anh), Doha Metro (Qatar), Singapore MRT hay Bắc Kinh MRT…

Song song, Saint-Gobain còn mở rộng danh mục giải pháp chuyên dụng cho “Hạ tầng sân bay” - từ phụ gia bê tông, sàn kỹ thuật hiệu năng cao, vữa chống cháy cho kết cấu thép, lưới địa kỹ thuật gia cường đường băng. Các giải pháp “Hạ tầng đường bộ và cầu” tập trung vào gia cường và nâng cấp kết cấu, công nghệ và phụ gia bê tông, sửa chữa và bảo vệ bê tông, chống ăn mòn bê tông và thép, cũng như chống thấm, vữa rót, neo cấy và liên kết kết cấu.

Cùng với đó là danh mục giải pháp “Công trình ngầm” trải rộng từ phụ gia bê tông, chống thấm, xử lý nước ngầm, bơm trạm và kiểm soát thấm đến bảo vệ khe nối, mạch ngừng thi công, sửa chữa, gia cường và bảo vệ kết cấu bê tông. Cho đến nay, toàn bộ hệ giải pháp chuyên dụng của Saint-Gobain đã được ứng dụng trong nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: sân bay Long Thành, sân bay Phú Quốc, hầm Thủ Thiêm, nút giao An Phú…

Theo ông Nguyễn Trường Hải, điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Saint-Gobain là không chỉ cung ứng sản phẩm riêng lẻ, mà mang đến hệ giải pháp chuyên dụng toàn diện, đáp ứng nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau xuyên suốt vòng đời công trình - từ bảo vệ kết cấu, chống thấm, gia cường đến hoàn thiện, nâng cao độ bền và hiệu suất vật liệu.

Nhờ cách tiếp cận “Một điểm đến - Đa giải pháp”, Saint-Gobain có thể tham gia cùng chủ đầu tư, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và các đơn vị thi công chuyên biệt ngay từ giai đoạn thiết kế bản vẽ, lựa chọn giải pháp, thi công công trường, cho đến vận hành và kéo dài vòng đời công trình. Đồng thời, đội ngũ chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao năng lực và đào tạo kỹ thuật cho đối tác trong từng dự án.

Bên cạnh mục tiêu tối ưu tuổi thọ bền vững cho công trình để giảm nhu cầu sửa chữa và xây dựng lại, Saint-Gobain còn thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh thông qua danh mục sản phẩm carbon thấp không ngừng cải tiến. Trên toàn cầu, Saint-Gobain đầu tư khoảng 600 triệu USD cho 8 Trung tâm R&D mỗi năm để phát triển vật liệu giảm phát thải carbon, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Chưa dừng ở con số hơn 1.500 sản phẩm công bố EPD, Saint-Gobain đang hướng tới 100% danh mục được đánh giá LCA đến 2050, giúp chủ đầu tư kiểm soát dấu chân carbon và đạt chứng nhận công trình xanh.

Tại Việt Nam, Saint-Gobain hiện làm chủ chuỗi cung ứng nội địa vững chắc với 11 nhà máy, trong đó có 6 nhà máy xanh đạt Zero Carbon. Chuỗi nhà máy này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, yêu cầu tiến độ và tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, mà còn đáp ứng mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

“Các công trình hạ tầng giao thông hôm nay sẽ phục vụ đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Vì vậy, những quyết định về vật liệu và giải pháp ngay từ giai đoạn thiết kế sẽ tác động trực tiếp đến độ bền, chi phí vận hành và lượng phát thải carbon trong tương lai. Saint-Gobain cam kết đồng hành lâu dài cùng các chủ đầu tư và nhà thầu để kiến tạo những công trình giao thông hiệu suất cao, an toàn và bền vững cho các thế hệ mai sau”, ông Nguyễn Trường Hải nhấn mạnh.