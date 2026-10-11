Điều kiện bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm

Hiện tại đã gần 5 năm kể từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận, một số khách hàng đã liên hệ chủ đầu tư để nhờ hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 05 năm.

Công ty bà Ánh có một số vấn đề vướng mắc cần sự hướng dẫn như sau:

Luật Nhà ở 2023 quy định việc bán lại nhà ở sau thời hạn 05 năm, tuy nhiên, công ty không rõ việc xác định ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở theo căn cứ nào?

Việc bán nhà ở theo cơ chế thị trường là như thế nào? Qua nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, công ty chưa rõ về việc bán nhà ở theo cơ chế thị trường đối với nhà ở xã hội.

Việc xác nhận điều kiện về thu nhập để mua nhà ở xã hội theo quy định đối với trường hợp người đứng đơn là chủ hộ kinh doanh thì thực hiện như thế nào? Cơ quan, đơn vị nào sẽ xác nhận điều kiện thu nhập cho người đứng đơn?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm e khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở năm 2023 quy định:

"e) Sau thời hạn 05 năm, kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu nếu đã được cấp Giấy chứng nhận; bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế, trừ trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ thì bên bán phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế".

Theo quy định của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở:

"Điều 30. Điều kiện về thu nhập

1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận".

Pháp luật nhà ở quy định việc xác nhận điều kiện về thu nhập đối với đối tượng là cá nhân.

Đề nghị bà nghiên cứu quy định, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.