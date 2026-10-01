Việt Nam có suối nước nóng tự nhiên gần 90°C, đủ sức làm chín trứng gà chỉ trong 10 phút, dự kiến được xây dựng thành tổ hợp hiện đại

Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về tiến độ triển khai các dự án động lực phía Đông.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, riêng dự án khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành, quy mô 105,17 ha, các nhiệm vụ trọng tâm gồm đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng, hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng nóng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và công tác đất đai, lâm nghiệp.

Báo cáo vào hồi tháng 8 từng nêu dự án có tổng vốn hơn 22.132 tỷ đồng, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Định hướng phát triển là khu phức hợp du lịch, giải trí, sinh thái và nghỉ dưỡng khoáng nóng.

Đến cuộc rà soát tháng 9, các đơn vị tiếp tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng, đất, trồng rừng thay thế, định giá, bồi thường rừng, đo đạc địa chính và cắm mốc phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. UBND xã Tân Thành thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cuối tháng 10 năm ngoái, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực địa các dự án ven biển quan trọng, trong đó nổi bật là Tổ hợp Khu đô thị, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và tâm linh Tà Cú – Bưng Thị – Sông Phan.

Tổ hợp siêu dự án Tà Cú – Bưng Thị – Sông Phan chia thành 8 dự án thành phần, trải dài từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến đô thị, sân golf và du lịch tâm linh. Cụ thể gồm: Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí Bưng Thị (105 ha); thuê môi trường rừng thực hiện dự án du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (10.000 ha);

Khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu (254 ha và tuyến đường kết nối QL1A); khu dân cư nông thôn ven biển Tân Thuận (gồm 260 ha và tuyến cáp treo nối từ Bưng Thị đến dự án); khu đô thị thị trấn Thuận Nam kết hợp sân golf Tà Cú (5 sân Golf tại địa bàn khoảng 700 ha).

Cũng trong buổi thực địa này, một cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú sau khi ngâm trứng gà dưới suối nước nóng Bưng Thị chỉ 10 phút sau đã chín hồng đào.