Diện mạo hiện đại của bến xe 120 tỷ đồng ở cửa ngõ Hà Nội vừa đi vào hoạt động

Nằm trên trục Vành đai 3, Bến xe Yên Sở cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và cách Bến xe Giáp Bát khoảng 5 km. Công trình có công suất thiết kế 800-1.000 lượt xe mỗi ngày. Bến xe khách Yên Sở đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần tổ chức lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh tại khu vực phía Nam Hà Nội. Hiệu quả giảm tải cho các bến xe hiện hữu sẽ phụ thuộc vào phương án phân bổ tuyến và tổ chức giao thông trong quá trình khai thác.