TP.HCM có thêm 2 dự án được phép bán cho người nước ngoài
UBND TP.HCM vừa công bố thêm 2 dự án đầu tư xây dựng nhà mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.
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UBND TP.HCM ban hành Công văn công bố Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở (đợt 14).
Theo đó, UBND TP chấp thuận công bố danh mục 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP. Sau khi Văn phòng UBND TP.HCM đăng tải danh mục 06 dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của các dự án này theo đúng quy định.
Hai dự án được công bố đợt này gồm: Dự án EcoXuân Lái Thiêu và Dự án Đầu tư xây dựng Khu căn hộ, thương mại, văn phòng hạnh phúc Lái Thiêu (Happy One Lái Thiêu Complex Building) đều phường Lái Thiêu.
Được biết, Dự án Eco Xuân Lái Thiêu do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu (Setia Lái Thiêu) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 11ha, là khu đô thị phức hợp hiện đại, với nhiều tiện ích như: TTTM, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế,...
Về Setia Lái Thiêu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2010, trụ sở chính tại khu EcoXuân Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, TP.HCM), hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 12/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 125,4 tỷ đồng (tương đương 6,5 triệu USD); chủ doanh nghiệp là Setia Lai Thieu Limited (trụ sở chính tại British Virgin Islands).
Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 1/2023, Setia Lái Thiêu tăng vốn lên gần 176,4 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn nước ngoài. Đăng ký thay đổi nội dung công bố doanh nghiệp hồi tháng 3/2026 thể hiện, 3 thể nhân Neo Keng Hoe, Sherman Kam Hock Leong và Zaini Bin Yusoff đại diện phần vốn góp gần 58,8 tỷ đồng/người tại Setia Lái Thiêu.
Còn Happy One Lái Thiêu Complex Building do Công ty CP Đầu tư Vạn Toàn (Đầu tư Vạn Toàn) đầu tư, quy mô gần 1,1ha, gồm 2 tháp cao 33 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 1.441 sản phẩm đa dạng gồm: officetel, căn hộ và căn thương mại dịch vụ với tổng dân số dự kiến khoảng 2.900 người.
Trong đó, tổng số lượng căn hộ để ở tại dự án này là 1.144 căn. Theo văn bản số 3209/SXD-QLN ngày 18/6/2025 của Sở Xây dựng Bình Dương (nay là TP.HCM), số lượng căn hộ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu để ở tại Happy One Lái Thiêu Complex Building là 343 căn.
Về chủ đầu tư, Đầu tư Vạn Toàn được thành lập vào tháng 11/2020, ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản.
Vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Đỗ Thị Vóc 70%, Lưu Thị Hồng Lý 10% và Hoàng Văn Mạnh 20%. Không chỉ là cổ đông sáng lập góp phần lớn vốn, bà Đỗ Thị Vóc (SN 1984) còn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Đến cuối tháng 8/2022, Đầu tư Vạn Toàn tăng vốn lên 600 tỷ đồng. Đầu tư Vạn Toàn được biết đến là công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group).
Vạn Xuân Group được thành lập năm 2025, là chủ đầu tư của 2 dự án chung cư: Happy One và Happy One Central tại tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM),
Trước đó, UBND TP.HCM đã công bố 10 dự án trên địa bàn TP mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Các dự án này gồm:
Khu nhà ở Lộc Phú Gia (xã Phước Hòa) do Công ty CP Bất động sản Levacom đầu tư
Khu chung cư cao tầng C1 - C2 thuộc dự án Khu nhà ở Hưng Phú (phường Tam Bình) do Công ty CP Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư.
Khu nhà ở Hoàng Hà My (phường An Phú) do Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà My làm chủ đầu tư.
Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng (phường An Khánh) do Công ty CP Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư.
Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emerald 68) tại phường Bình Hòa do Công ty CP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư.
Khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo (The Emerald River Park) tại phường Lái Thiêu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh Phúc làm chủ đầu tư.
Khu phức hợp căn hộ thương mại và khách sạn Thành Lộc (phường Thuận An) do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thành Lộc làm chủ đầu tư.
Chung cư cao tầng lô A - Khu nhà ở phường Tân Phú (phường Tân Mỹ) do Công ty CP Bảo Gia làm chủ đầu tư.
Khu căn hộ trung tâm thương mại dịch vụ Đông Dương giai đoạn 1 (phường Diên Hồng) do Công ty CP Kingdom Đông Dương làm chủ đầu tư.
Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn (Saigon Pearl) giai đoạn 1, 2, 3B (phường Thạnh Mỹ Tây) do Công ty TNHH Vietnam Land SSG làm chủ đầu tư.
An Ninh Tiền Tệ