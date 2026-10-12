Một đoạn đường chưa đầy 2km ở Hà Nội tập trung hàng loạt trường đại học lớn, cùng nhiều dự án bất động sản, có nút giao ba tầng, metro chạy dọc tuyến

Trục đường Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy là một trong những khu vực tập trung nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội. Ở đầu tuyến, Trường Đại học Thương mại nằm tại số 79 Hồ Tùng Mậu, đây là cơ sở đào tạo đa ngành, nổi bật ở các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán và tài chính – ngân hàng.

Tại đường Xuân Thủy là khu vực tập trung nhiều trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm Đại học Ngoại ngữ, Đại học Công nghệ, Đại học Kinh tế, Đại học Giáo dục, Đại học Y Dược và Đại học Luật.

Mỗi trường đảm nhiệm một lĩnh vực đào tạo riêng. Đại học Ngoại ngữ chuyên sâu về ngôn ngữ; Đại học Công nghệ tập trung vào khoa học và công nghệ; Đại học Kinh tế đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Trong khi đó, Đại học Y Dược hướng đến đào tạo nhân lực y tế, còn Đại học Luật phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu pháp luật.

Cũng trên trục đường này, Đại học Sư phạm Hà Nội là cơ sở đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học giáo dục trọng điểm của cả nước. Cách đó không xa, tại số 36 Xuân Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông và nhiều ngành khoa học xã hội khác.

Phối cảnh dự án Sun Feliza Suites.

Bên cạnh hệ thống trường đại học, trục đường này còn có các dự án bất động sản và tổ hợp thương mại quy mô lớn. Đáng chú ý là Sun Feliza Suites của Sun Group, nằm tại khu vực giao giữa Phạm Hùng, Xuân Thủy và Hồ Tùng Mậu. Dự án có diện tích khoảng 2,55ha, mật độ xây dựng gần 31,5%, gồm 5 tòa tháp, trong đó có một tháp văn phòng và 4 tháp căn hộ cao từ 43 đến 45 tầng nổi, cùng 3 tầng hầm liên thông.

Gần đó là Indochina Plaza Hanoi (IPH), tổ hợp gồm hai tháp căn hộ với 390 căn, một tháp văn phòng hạng A có diện tích khoảng 18.000m² và khu trung tâm thương mại rộng khoảng 14.000m² với 4 tầng. Dự án do Indochina Land đầu tư, với tổng vốn được công bố ở mức 120 triệu USD, kết hợp không gian ở, làm việc, mua sắm và ẩm thực trong cùng một tổ hợp.

Lợi thế giao thông cũng là điểm đáng chú ý của khu vực. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội chạy dọc trục Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy, với các ga Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chùa Hà và Cầu Giấy. Hệ thống nhà ga giúp kết nối khu vực tập trung nhiều trường đại học, dự án nhà ở và trung tâm thương mại với các khu vực khác của Hà Nội, đồng thời tạo thêm lựa chọn đi lại cho sinh viên, người lao động và cư dân.