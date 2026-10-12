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Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

| | Bất động sản

Từ ngày 12/10 đến ngày 20/12/2026, Hà Nội bắt đầu tổ chức lại giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km 422+057, đường Hồ Chí Minh) nhằm phục vụ công tác thi công sửa chữa cầu và đường dẫn hai đầu cầu.

Phương án điều chỉnh do Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện và hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông trong suốt thời gian triển khai dự án.

Hà Nội cấm ô tô qua cầu Xuân Mai hướng đi Miếu Môn đến hết ngày 20/12.

Theo phương án phân luồng, toàn bộ xe ô tô (ngoại trừ xe buýt) bị cấm lưu thông qua cầu Xuân Mai theo hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn. Để hỗ trợ các tài xế di chuyển từ Quốc lộ 6 ra đường Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã thiết lập hai lộ trình thay thế linh hoạt theo từng nhóm phương tiện và tải trọng cụ thể.

Lộ trình thứ nhất dành riêng cho các phương tiện có tải trọng dưới 10 tấn: Khi di chuyển đến Km 30+800 trên Quốc lộ 6, tài xế rẽ vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa), sau đó tiếp tục hành trình qua đường Nam Tiến để nhập vào đường Hồ Chí Minh. Do tuyến đường Nam Tiến hiện cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, các xe tải nặng và phương tiện vượt quá tải trọng này tuyệt đối không được lựa chọn tuyến này để tránh vi phạm quy định và gây hư hại kết cấu đường dân sinh.

Lộ trình thứ hai áp dụng cho tất cả các loại phương tiện không phân biệt tải trọng: Từ Km 22+120 trên Quốc lộ 6, người điều khiển phương tiện rẽ vào đường Máng 7, di chuyển tiếp theo trục Đường tỉnh 419, qua đường Nguyễn Văn Trỗi rồi đi ra đường Hồ Chí Minh. Đây là lộ trình thông thoáng, phù hợp cho các phương tiện có tải trọng lớn và xe vận tải hàng hóa đường dài.

Ở chiều lưu thông ngược lại, hướng từ Miếu Môn về Xuân Mai, các phương tiện vẫn được phép qua cầu Xuân Mai bình thường để đi đến nút giao giữa Quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh mà không bị hạn chế.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến kết nối, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương rà soát, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo cấm, biển báo phụ và biển chỉ dẫn từ xa tại các vị trí rẽ nhánh.

Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng UBND các xã, phường liên quan như Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú bố trí cán bộ trực chốt điều tiết, hướng dẫn luồng xe từ sớm.

Theo Phùng Linh

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