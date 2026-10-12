TP.HCM: Thêm 4 dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Theo danh mục này, các dự án được phép bán cho người nước ngoài gồm: Khu liên hợp cao ốc Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ (phường An Khánh); Khu nhà ở CC-III và CC-IV (phường Long Bình); Khu nhà ở cao tầng (phường An Khánh); Khu căn hộ Habitat Bình Dương giai đoạn 3 (phường Bình Hòa).

Trong số 4 dự án trên, Khu liên hợp cao ốc Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ do Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dựa án Gateway Thảo Điền. Ảnh: Sơn Kim Land

Dự án Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường An Khánh có tên thương mại là Gateway Thảo Điền, hoàn thành từ năm 2018. Theo giới thiệu, dự án có diện tích khoảng 10.944 m2, quy mô 439 căn hộ được sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam và có thời hạn 50 năm đối với người nước ngoài.

Hồi đầu tháng 9/2026, Sơn Kim Land bị xử phạt do bán 136 căn hộ tại dự án này cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không gửi thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) đến Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. Được biết, Sơn Kim Land đã nộp tiền phạt theo quyết định của UBND TP.HCM.

Sơn Kim Land được biết đến là doanh nghiệp "có tiếng" trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản với hàng loạt dự án đình đám như: Gateway Thảo Điền, The Metropole Thủ Thiêm, The Galleria Residences Thủ Thiêm, Serenity Sky Villas,... Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 13/1/2026, vốn điều lệ ở mức gần 2.139 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Hiện, Người đại diện theo pháp luật của Sơn Kim Land là ông Lau Hoong Chew (SN 1974, quốc tịch Malaysia).

Khu nhà ở CC-III và CC-IV do Công ty CP Ngân Thạnh đầu tư là dự án quy mô lớn nhất trong đợt công bố lần này của UBND TP.HCM; với diện tích gần 16,5ha.

Công ty Ngân Thạnh được thành lập vào tháng 11/1992, trụ sở chính tại 142 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 10/2018, vốn điều lệ của Ngân Thạnh ở mức 95,5 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông: Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư phát triển Thiên Thanh (Thiên Thanh) 91%; Phạm Ngọc Trung 1% và Nguyễn Thị Thu Phượng 8%.

Thiên Thanh được thành lập vào tháng 1/2018, ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, ông Phan Đắc Pha Lê (Sn 1980) là cổ đông góp 90% vốn Thiên Thanh. Ông Pha Lê cũng đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ông Phan Đắc Pha Lê cũng từng có thời gian đứng tên tại Ngân Thạnh. Tính đến giữa tháng 1/2026, Thiên Thanh giảm vốn về 10 tỷ đồng; trong đó, cổ đông nước ngoài là Công ty CP Goldwater Vietnam nắm 9% vốn.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 9/2025, Ngân Thạnh có vốn điều lệ hơn 1.109 tỷ đồng, 100% nguồn vốn tư nhân trong nước, cơ cấu cổ đông không được thể hiện. Hiện, ông Lê Vũ Hưng (SN 1979) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Lê Vũ Hưng còn đứng tên tại một số doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty TNHH Bất động sản 9S (Bất động sản 9S). Đây là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập vào tháng 8/2024. Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 11/2024, chủ doanh nghiệp thay đổi từ Công ty CP Bất động sản MSK thành Sơn Kim Land. Bà Bùi Thị Phương Hiền được Sơn Kim Land ủy quyền phần vốn góp 810 tỷ đồng tại Bất động sản 9S.

Quay trở lại với Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn TP.HCM mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở (đợt 16), tại dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường An Khánh, chủ đầu tư là Công ty TNHH Nassim JV (Nassim JV) đầu tư đã ký hợp đồng mua bán với tổ chức, cá nhân nước ngoài 62 căn hộ. Nassim JV đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 4053/QĐ-XPHC ngày 2/7/2026 của UBND TP.HCM.

Nassim JV được thành lập vào tháng 1/2015, trụ sở chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Tại một công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bà Bùi Thị Phương Hiền (người được Sơn Kim Land ủy quyền phần vốn góp tại Bất động sản 9S), ông Phạm Văn Dũng (người từng đứng tên tại Bất động sản 9S) và ông Nguyễn Hoàng Tuấn- Chủ tịch HĐQT Sơn Kim Group là các thể nhân được ủy quyền phần vốn góp tổng giá trị 10 tỷ đồng tại Nassim JV.

Còn tại Khu căn hộ Habitat Bình Dương (giai đoạn 3), chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển VSIP -Semcorp Gateway đã ký Hợp đồng mua bán 151 căn hộ với tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở chấp thuận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ).

Khu căn hộ Habitat Bình Dương (giai đoạn 3) đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, gồm 6 tòa tháp 16 - 18 tầng (bao gồm 2 tầng nổi và 1 tầng hầm dành cho bãi đậu xe), cung cấp ra thị trường 793 căn hộ với nhiều tiện ích nổi bật.

VSIP -Semcorp Gateway là doanh nghiệp hợp tác bởi 3 đơn vị bao gồm: Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Tập đoàn Sembcorp Properties (trực thuộc Sembcorp Industries, Singapore) và MC Development Asia (trực thuộc Tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản).

Trong đó, VSIP được biết đến là đơn vị phát triển các khu phức hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

MC Development Asia hiện diện tại Việt Nam qua các dự án phát triển đô thị kết hợp cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ. Còn Sembcorp Development là nhà phát triển hàng đầu châu Á với hơn 25 năm kinh nghiệm.